Jugendfeuerwehr Nordfriesland : Stärkste Truppe im ganzen Land

Nordfrieslands 54 Jugendfeuerwehren zählen mehr als 1200 Mitglieder / Toller Abschied für Vize-Jugendfeuerwehrwart Peter Timon.

von Helmuth Möller

24. Februar 2019, 18:17 Uhr

„Grandios!“ ruft einer der jungen applaudierenden Feuerwehrleute, während Nordfrieslands scheidender Vize-Jugendfeuerwehrwart Peter Timon tief gerührt über den „Roten Teppich“ aus neun Feuerwehrschläuchen schreitet. Das Spalier setzt sich fort bis in die Gänge und Halle des Nordsee-Internats in St. Peter-Ording. Dort nimmt Timon letztmals am Vorstandstisch Platz: „Dass mir hier solch ein grandioser Empfang bereitet wird, das überwältigt mich doch.“

Nach viel Beifall und erst mit 33 Minuten Verspätung eröffnet Nordfrieslands Jugendfeuerwehrwart Björn Hufsky die Jahresversammlung der nordfriesischen Jugendfeuerwehren mit den Worten „Das musste einfach sein.“

Dem Grußwort des stellvertretenden Kreispräsidenten Siegfried Puschmann folgten eindrucksvolle Zahlen von Björn Hufsky: Die 54 NF-Jugendfeuerwehren zählten Ende 2018 insgesamt 1217 Mitglieder, 444 davon Mädchen. 178 Neueintritten standen 51 Austritte gegenüber. 56 Mitglieder legten die Leistungsspange ab, 109 die Jugendflamme 1, 58 Flamme 2 und 34 Flamme 3. Insgesamt wurden kreisweit 17.348 Stunden Jugendfeuerwehrarbeit geleistet. Die NF-Jugendfeuerwehr ist die mitgliederstärkste in ganz schleswig-Holstein.

Der Jahresrückblick erfolgte in Moderationsform unter Leitung von Matthias Trapp und Jörg Paysen, der als „Fliegender Moderator“ die Stimmung und Kommentare der vielen Teilnehmer einfing. Als „absolute Highlights“ wurden die Deutschen Jugendfeuerwehrtage in Husum und die Reise in die Tschechische Republik genannt. Vorstandsmitglied Hardy Sethe bekannte: „Ich war verrückt genug, mit dem Flugzeug bis Wien hinterher zu fliegen und dann weiter mit dem Auto nach Tschechien.“ Kreiswehrführer Christian Albertsen lobte noch einmal ausdrücklich die Deutschen Jugendfeuerwehrtage: „Das Echo hält immer noch an!“

Verabschiedet aus dem Vorstand wurden dann Anna Nicolai, Lasse Paysen und Nils Twardziok. Einen eindrucksvollen Rückblick auf seine Zeit gab dann Peter Timon: „Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, absolut tolle Zeltlager erlebt und auch mal 400 Leute beköstigt.“ Nachdem Peter Timon zwischenzeitlich diskret vor die Tür begleitet worden war, wurde einstimmig beschlossen, ihn zum Ehrenmitglied der Kreisjugendfeuerwehr Nordfriesland zu ernennen. In geheimer Wahl wurde dann Hardy Sethe (Hattstedt) zum neuen Vize-Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt. Der versprach: „Ich danke Euch – und ich werde Euch nicht enttäuschen.“

Neuer Kreis-Jugendgruppenleiter ist Nils Tiedböhl (Mildstedt), neue Stellvertreterin Chiara Lange (Hattstedt), neue Fachbereichsleiterin Wettbewerbe Silvia Asmussen (Simonsberg). Wiedergewählt wurde der Inselvertreter Andreas Mayer (Sylt). Inselvertreter Nils Twarziok (Föhr und Amrum) stellte sich nicht zur Wiederwahl; das Amt bleibt zunächst unbesetzt.

Zur Landes-Delegiertenversammlung am 30. März in Ellerhoop im Kreis Pinneberg fahren 13 Delegierte aus Nordfriesland.