Bredstedt : Stadtwerke warnen vor Betrügern

Die Stadtwerke Niebüll, Gemeindewerke Leck und Stadtwerke Bredstedt warnen die Bevölkerung vor Betrügern, die versuchen, durch gefälschte Rechnungen an das Geld der Bewohner zu kommen.

In diesem Fall geht es um Forderungen einer angeblichen Bremer Firma „SHARP energie BVBA“.

In den vergangenen Tagen sind mehrere Kunden der Stadt- und Gemeindewerke von Rechnungen der Bremer Firma überrascht worden. Diese Firma schickte für angebliche Wartungsarbeiten an Stromzählern eine Rechnung mit anliegender Zahlkarte, in der die Betroffenen aufgefordert werden, einen Betrag auf ein Konto in Belgien zu überweisen.

Die Stadt- und Gemeindewerke warnen eindringlich davor, diese Rechnung zu bezahlen. Auch in anderen Teilen Deutschlands seien in den vergangenen Tagen Schreiben bei Stromkunden eingegangen, heißt es in einer Mitteilung. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei in diesen Regionen ergaben, dass es in keinem der Fälle Arbeiten an den Stromzählern gab und die angegebene Firma auch gar nicht existiert. Das angegebene Konto in Belgien dürfte jedoch real sein.



erstellt am 05.Jun.2017 | 15:00 Uhr