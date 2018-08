Prozess um Zählerstände : Stadtwerke gewinnen vor Gericht

Ein Streit zwischen den Stadtwerken Husum und einem Kunden um unterschiedliche Zählerstände landete vor Gericht.

von Friederike Reußner

17. August 2018, 11:00 Uhr

Es ist ungefähr drei Jahre her, da wandte sich ein Kunde der Husumer Stadtwerke an die Redaktion unserer Zeitung. Er beklagte, dass die Husumer Stadtwerke eine Nachzahlung von fast 15 000 Euro von ihm verlangen. Das könne nicht sein, befand der damals 51-Jährige, der über seinen Anwalt Widerspruch einlegte und forderte, dass ein unabhängiger Gutachter die Zähler kontrolliert. Außerdem erklärte er gegenüber unserer Zeitung, er habe unter anderem durch einen Elektriker überprüfen lassen, ob irgendetwas in seinem Hausstand übermäßig Strom verbrauche. Dies sei nicht der Fall.

Von den Stadtwerken hieß es damals unter anderem, das Unternehmen sei gesprächsbereit und darum bemüht, eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Zu dieser kam es allerdings nie: Wie die Stadtwerke Husum nun mitteilten, landete der Streit vor Gericht. Das Oberlandesgericht Schleswig gab nun in seinem Urteil den Stadtwerken Husum recht. Der Kunde muss die Energierechnung der Stadtwerke in voller Höhe bezahlen.

Den Grund für die hohen Kosten beschreiben die Stadtwerken wie folgt: „Die Ursache für den ungewöhnlich hohen Rechnungsbetrag hat betreffender Kunde selbst gelegt: Wie das Gericht feststellt, hat er über Jahre hinweg den Stadtwerken Husum falsche Zählerstände übermittelt. Sie suggerierten niedrigere Verbräuche für Strom und Gas.“ Dies sei durch einen turnusmäßigen Zählertausch des Netzbetreibers Husum Netz im Jahr 2015 aufgefallen. Dieser gab die abgelesenen Werte der ausgebauten Gas- und Stromzähler an die Stadtwerke Husum durch. „Daraus ergab sich, dass der tatsächliche Verbrauch an Strom und Gas deutlich über den Werten lag, die die mitgeteilten Zählerstände vorgaben“, so die Stadtwerke.

Daraufhin habe der Kunde behauptet, der Zählerstand könne nicht stimmen. „Zwei unabhängige Gutachter haben jedoch bestätigt: Die Zähler der Netztochter Husum Netz maßen korrekt“, heißt es von den Stadtwerken.

Natürlich sei es unangenehm, wenn eine Vertragsbeziehung vor Gericht ende, sagt Stadtwerke-Chef Kretschmann. Es gebiete aber der Respekt gegenüber allen anderen Kunden, dass derartige Fälle konsequent aufgearbeitet würden. „Wir vertrauen unseren Kunden, wenn sie ihre Zähler selbst ablesen und deren Stände übermitteln. Wir dürfen nicht zulassen, dass so ein Einzelfall unseren Ruf und die gute Beziehung zu unseren Kunden erschüttert, schon gar nicht als kommunales Unternehmen.“

Der Kunde selbst ist mit dem Urteil naturgemäß weniger zufrieden: „Es zeigt, dass Recht und Gerechtigkeit nicht im selben Haus leben“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Er, beziehungsweise ein Freund, der diese Aufgabe zeitweise für ihn übernommen habe, hätten die Zählerdaten immer korrekt übermittelt. Nach seinem Verständnis besage das Urteil zwar, dass er nun zahlen müsse – aber nicht, dass er falsche Zählerstände übermittelt habe.

Der Mann wirft dem Gericht unter anderem vor, weder seine Beweismittel zufriedenstellend aufgenommen, noch seine Zeugen angehört zu haben. Am meisten aber ärgere ihn, dass das Urteil nun rechtskräftig ist und er nicht mehr in Berufung gehen kann.