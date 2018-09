Tönning : Stadtvertretung kippt Anbaupläne

Mit einer Stimme Mehrheit gegen die Erweiterung der Eider-Treene-Schule: CDU und AWT begründen mit derzeit geringem Bedarf und fehlenden Finanzmitteln.

von Ilse Buchwald

26. September 2018, 14:47 Uhr

Alles auf Anfang. Die Stadtvertretung Tönning hat die Anbaupläne für Eider-Treene-Schule (ETS) vorerst auf Eis gelegt – und das denkbar knapp. Mit nur einer Stimme mehr, nämlich neun (gegenüber acht), kippte die CDU- sowie die AWT-Fraktion mit ihrem schriftlichen Antrag die Entscheidung des Gremiums vom 17. Juli 2017.

Seinerzeit hatten die Stadtvertreter nach positiven Empfehlungen der Mitglieder des Hauptausschusses sowie damaligen Schul- und Sportausschusses sich mit einer Gegenstimme für den Erweiterungsbau an der ETS ausgesprochen, grünes Licht für die d Architekten-Ausschreibung sowie die Generierung möglicher Fördermittel gegeben (wir berichteten).

Im nun behandelten Antrag, der sich im Vorfeld herumgesprochen hatte, forderten Fraktionsvorsitzende Mery Ebsen (für die AWT) sowie der CDU-Vorsitzende Hans-Joachim Teegen, den vor mehr als einem Jahr gefassten Beschluss aufzuheben und die Projektierung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, wenn nicht mindestens ein Förderanteil von 70 Prozent geleistet wird. Zur Begründung wies Friedrich Busch (CDU) auf die finanzielle Lage der Stadt mit einem Gesamtschuldenstand von rund fünfzig Millionen Euro hin. Jede weitere Verschuldung, so Busch, müsse vermieden werden. „Es gibt auch keine baulichen oder pädagogischen Gründe für eine akute Baumaßnahme, weil ein guter Schulbetrieb mit den vorhandenen Räumlichkeiten auch im Vergleich zu anderen Gemeinschaftsschulen gewährleistet ist“, erklärte er weiter. Zudem böten die in Gebrauch befindlichen Container auf Jahre hinaus eine befriedigende Raumsituation. Würde man zunächst abwarten, könnte die Stadt Tönning die Gelegenheit nutzen, die Schülerzahlen zu beobachten und gesetzeskonforme Maßnahmen treffen. Die CDU habe dem vor einem Jahr gefassten Beschluss nur unter der Prämisse zugestimmt, erhebliche Fördermittel, also mindestens 70 Prozent, zu erhalten, was jedoch versäumt wurde, zu protokollieren. „Im Moment sind wir auch ohne Anbau nicht schlecht aufgestellt“, so Busch.

Enttäuscht waren nicht nur die 28 Zuhörer, dabei Schul- und Elternsprecher, Lehrkräfte sowie Konrektor Marc Harslem und Schulleiterin Stephanie Heß von der Eider-Treene-Schule (ETS), sondern auch die Fraktionsmitglieder der SPD- sowie SSW-Fraktion.

„Nach aller Vorarbeit hätte ich mir das Ganze anders gewünscht. Die SPD steht hinter dem gefassten Beschluss, und ich finde es respektlos, pädagogische Gründe anzuführen“, so Stefan Runge (SPD).

„Ich möchte betonen, dass es uns in der AWT nicht um die Sekundarstufe II geht. Die wollen wir behalten. Probleme haben wir mit der Sekundarstufe I. Wir bezweifeln, dass wir die Schülerzahlen auf Dauer halten können, denn Dithmarschen rüstet auf. Das wissen wir alle“, so Mery Ebsen (AWT). Ob die Schüler dann weiterhin nach Tönning kommen, sei zu bezweifeln. Im kommenden Jahr wisse man erst mehr, weil die Schulen dann dort starten. Die Containerlösung sei im Grunde nicht schlecht. Ebsen: „Wenn morgen die 70 Prozent Fördermittel fließen, können wir bauen.“

Helge Prielipp (CDU) sah zwar Bedarf, aber zunächst müsse der Kita-Anbau unter Dach und Fach. Horst Knüppel (SSW) sprach von einem Rückschritt. „Die Planung war mit allen Beteiligten gut durchdacht. Wir waren uns einig. Kompromisse wurden gemacht. Einen Bedarf sahen alle, und nun kommt so ein Antrag. Wir hoffen auf die Vernunft“, ergänzte er.

„Mich erfüllt die Diskussion mit Sorge“, so Vize-Schulleiter Marc Harslem. „Wenn wir nicht anbauen, wird es schwerer. Die Eltern und Schüler brauchen verlässliche Bedingungen. Wir können den Fachunterricht derzeit nicht abdecken.“ Für ihn sei der Antrag unverständlich, denn schon vor einem Jahr habe man in den Fachausschüssen und im Arbeitskreis Bedarf angemeldet und festgestellt. Daran habe sich nichts geändert. Es gehe allein um Minimalanforderungen. So fehlten Fachräume für die naturwissenschaftlichen Fächer. Die Lehrkräfte müssten derzeit ständig auf Klassenräume zurückgreifen. Es werde hin- und hergetauscht, was kein Zustand sei. 19 Klassen weise die Sekundarstufe I auf. Die Räume dafür seien vorhanden, jedoch fehlten ein Differenzierungsraum sowie acht Gruppenräume. Für die Sekundarstufe II, die derzeit in Containern unterrichtet wird, bestehe folgender Bedarf: sechs Klassen-, drei Profil-, ein Oberstufen- sowie ein Klausur-/Konferenz-Raum, zwei Förderräume, ein Sprechzimmer sowie ein Raum für Unterricht „DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache). Auch der einzige Raum für die Flex-Klasse reiche nicht aus. Zwei zusätzliche fehlten, ferner ein Besprechungsbereich, ein WC, ein größeres Lehrerzimmer und ein Seminarraum. Die Schulbegleitungen benötigen einen Aufenthaltsraum, die Koordinatoren vier statt bisher zwei Räume.

Wegen der von Friedrich Busch anfangs aufgezählten Nachbarschulen, wie Husum-Nord oder Heide-Ost, könne man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Sie hätten nicht die Sekundarstufe II aufgesattelt, die seit drei Jahren erfolgreich an der ETS laufe und eben Schülern die Möglichkeit gebe, das Abitur in der Eiderstadt zu machen. Rektorin Stephanie Heß: „Der Antrag ist ungeheuerlich und hat alle Lehrkräfte ziemlich schockiert. Wir haben den Bedarf deutlich gemacht. Das ist ein Schlag ins Gesicht.“

Elternvertreterin Gerlinde Thoms wies darauf hin, dass es auch nicht sein könne, dass Zeugnis- oder Elterngespräche in der Mensa, die sie mit betreut, stattfinden müssen, weil kein anderer Raum zur Verfügung stehe. Jeder vorbeilaufende Schüler könnte mithören.

Schülersprecher Yannick Jacobs wies darauf hin, dass Unterricht in Containern auf Dauer nicht laufen könne. Im Sommer sei es zu heiß, im Herbst zu kalt. Bei Regen werde es laut. Fachlehrerin Anne Beck bestätigte das und regte an, einen Unterrichtstag mit ihr mitzuerleben. In Containern mit 32 Schülern sei Unterricht mehr als schwierig. Sie gebe kein naturwissenschaftliches Fach mehr dort, sondern suche sich einen Klassenraum.

In dieser Sache, kündigte Stefan Runge (SPD) an, sei das letzte Wort noch nicht gesprochen.