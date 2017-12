Husum sucht Träger : Stadt ruft zu Bewerbungen für die Trägerschaft der neuen Kita auf

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Wie soll die Pflicht zur Inklusion umgesetzt werden? Wie werden kulturelle, soziale und nationale Unterschiede zwischen den Kindern aufgefangen? Auf welche Öffnungszeiten dürfen Familien hoffen? Drei von vielen Fragen, die bereits heute jene Organisationen beantworten sollen, die sich für die Trägerschaft der neuen Kindertagesstätte in Husum interessieren. Zwischen dem Erichsenweg und der Zufahrt von der Adolf-Brütt-Straße zu den Parkplätzen der Kreisverwaltung soll eine Kita mit vier Krippen- und vier Regelkindergartengruppen entstehen (wir berichteten). Nach den Planungen der Stadt könnte sie Anfang 2020 eröffnet werden.

Bürgermeister Uwe Schmitz, mehrere seiner Mitarbeiter und die Vertreter des ehrenamtlich besetzten Arbeitskreises, der die Grundlagen für den Neubau gelegt hatte, starteten kürzlich offiziell das Verfahren, in dem jeder sein Interesse an einer Trägerschaft äußern kann. Bis Ende Februar könnten im Rathaus Pläne eingereicht werden. Im März soll die Entscheidung fallen, nachdem die verschiedenen Konzepte einander gegenübergestellt worden sind. Der Sozialausschuss spricht nach aktueller Planung im selben Monat seine Empfehlung aus, wer die Kita übernehmen soll. Abschließend entscheidet das Stadtverordnetenkollegium. Der ausgewählte Bewerber könne Vorstellungen in die Bauplanungen einfließen lassen, die 2019 anlaufen und Ende 2019 beendet sein sollen.

Birgitt Encke (CDU), die die Aufgaben im Arbeitskreis mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter Axel Fischer gemeinsam koordiniert hat, betonte, dass die Stadt „nur gute Erfahrungen mit freien Träger macht“ und daher eine kommunal geführte Kita nach jetzigem Stand nicht infrage komme. Das toppte Bürgermeister Uwe Schmitz mit dem Hinweis, dass die Stadt „mit allen glücklich ist und die Zusammenarbeit mit allen Spaß macht.“

Tatsächlich bietet Husum ein buntes Bild verschiedener Träger: Dänische Organisationen, Stiftungen, die Kirche und das Rote Kreuz sowie der Verein des Waldorfkindergartens.

Die Fachleute verwiesen auf den Rahmen, innerhalb dessen Bewerber ihr Konzept entwickeln können. Die Grundlage bildet das Kindertagesstättengesetz. Es beschreibt detailliert den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und verlangt, dass Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines Kindes durch die gemeinsame Erziehung aller Kinder und durch individuelle Hilfe ausgeglichen oder verringert werden sollen. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Entwicklungsstand ganzheitlich betreut, erzogen und gebildet werden.

Schließlich fordert das Gesetz Gruppen, die nach Alter, Geschlecht und Leistungsvergmögen gemischt sind. Gefördert werden solle das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft.

Einhellig hatten die Politiker in der Stadtvertretung den Neubau der Kindertagesstätte begrüßt. Mit dem Kreis soll verhandelt werden, ob diese durch einen Grundstückstausch möglich wird. Der Hauptausschuss der Stadt hat bereits entschieden, das Haus der Jugend (HdJ) in der Hermann-Tast-Straße zu verkaufen. Der Kreis ist daran interessiert, auf dem Grundstück die Kreisberufsschule zu erweitern. Der bislang noch im HdJ untergebrachte Kindergarten des Kinderschutzbundes mit zwei Gruppen würde mit der Eröffnung des Neubaus aufgegeben.