Schobüller Bad und Badesee am Dockkoog : Stadt Husum informiert auf Einwohnerversammlung über Tourismus-Strategie

Die Husumer Bürger sollen am 13. Februar im Rathaus über die aktuellen Entwicklungen in Kenntnis gesetzt werden.

24. Januar 2020, 16:46 Uhr

Husum | Nach den Diskussionen über die Schließung des Freibads in Schobüll und die Anlage eines Badesees am Dockkoog lädt die Stadt für Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr in den Ratssaal des Rathauses zu einer Einwohnerversammlung ein. Geplant ist eine Einführung in die Systematik der Umsetzung der „Wachstumsstrategie Husum-Tourismus 2025“ sowie die Ergebnispräsentation des Masterplan-Konzepts „Camping- und Wassererlebnis Schobüll 2.0“. Danach gibt es eine Aussprache zu den Themen.

