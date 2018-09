Freibad Tönning : Stadt hofft auf Fördergelder

Für die Sanierung des Freibads meldet die Stadt Tönning bei einem Bundesprogramm Maßnahmen für insgesamt 1,9 Millionen Euro an.

von Udo Rahn

07. September 2018, 16:16 Uhr

Tönning | Mit Hochdruck hat die Tönninger Verwaltung am Antrag für Fördermittel aus dem neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die geplante umfangreiche Sanierung des Freibades gearbeitet. Bis zu 90 Prozent der entstehenden Investitionskosten könnte die Stadt erhalten. Denn geplant und angemeldet werden folgende Positionen, die geschätzt mit rund 1,9 Millionen Euro inklusive Planungskosten zu Buche schlagen würden: Schwimmbeckensanierung mit Einbringen einer neuen Folie, für das Schwimmbadgebäude: Fassadensanierung, Erneuerung von Technik, Filteranlagen, Fenster, Dach, Duschen und sanitären Anlagen inklusive Umkleidebereiche, Erweiterung der Liegefläche, neue Sandkiste, Erneuerung Planschbecken, Installation einer Kletterwand sowie die Verlegung des Eingangsbereichs an die östliche Seite gegenüber dem Areal der Außengruppe des Städtischen Kindergartens, vor allem aber soll er barrierefrei gestaltet werden.

„Der Antrag ist so aufgebaut, dass sich auch Teilprojekte verwirklichen lassen“, so Büroleiter Matthias Hasse in der Sitzung des städtischen Bauausschusses. Ansonsten sei das Vorhaben auch rechtzeitig per Mail sowie schriftlich vorab angezeigt worden. Die Mittel seien übrigens begrenzt, nämlich bundesweit auf 100 Millionen Euro. Sie stehen in vier Jahresraten von 2019 bis 2022 kassenmäßig zur Verfügung, sollen aber noch in diesem Jahr vollständig an Projekte gebunden werden. Bereits im Oktober werde eine Jury über die Auswahl befinden. „Wir hoffen, dass es klappt. Wir möchten nicht nur die sowieso anstehenden Sanierungsmaßnahmen durchführen, sondern gleichzeitig die Attraktivität steigern. Schnell genug waren wir ja und werden wir sein“, so der Büroleiter.

Mit dem Thema Sammelcontainer für Wertstoffe befasste sich das Gremium nur kurz. Einig waren sich die Mitglieder, dass an keiner Stelle der Stadt der Anblick eine Augenweide ist. Oft quellen die Kleidercontainer über oder leere Flaschen, die nicht mehr hineinpassen, stehen oder liegen daneben, oft genug auch sonstiger Müll. Eigentlich – auch diesbezüglich herrschte Einigkeit –, stünden die Container an keiner Stelle richtig gut, zumal auch viele Touristen dort vorbeikämen. Allerdings, darauf wies der Büroleiter hin, liege die Verantwortung beim Kreis Nordfriesland, der wiederum die Entsorgung an ein Verwertungsunternehmen abgegeben hat. In Abstimmung mit dem Unternehmen werden auch die Standorte festgelegt. Vorgehalten werden muss pro 500 Einwohner jeweils ein Glascontainer. Für die Entsorgung von Altkleidern gibt es keine Vorschriften. Derzeit stehen Container am Verbrauchermarkt in der Dithmarscher Straße, am Alten Anleger am Eiderdeich, Campingplatz an der Badallee sowie am Bahnhof.

Der stellvertretende Vorsitzende Helge Prielipp regte an, dass sich die Gremiumsmitglieder darüber Gedanken machen, ob es nicht möglich wäre, irgendwo einen zentralen Sammelplatz einzurichten, der nicht so sehr ins Blickfeld fallen würde. Man könne ja dem Kreis Vorschläge unterbreiten. Einstweilen sei nur an alle Bürger zu appellieren, die Plätze nicht zu Müllhalden umzufunktionieren.