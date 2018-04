Weisser Ring : Stabwechsel in schwierigen Zeiten

Im Schatten der Missbrauchsvorwürfe gegen einen Ex-Mitarbeiter in Lübeck übernimmt Jörg Remmert die Leitung der Außenstelle Nordfriesland-Süd von Ulrike Lemke.

von Lars Peters

30. April 2018, 12:00 Uhr

Der Zeitpunkt ist alles andere als günstig: Das massive Fehlverhalten eines Einzelnen überschattet gerade die ehrenamtliche Arbeit in Deutschlands größter Opferschutzorganisation, da wechselt der Weiße Ring im südlichen Nordfriesland sein leitendes Personal aus. Die Belästigungsvorwürfe gegen einen Ex-Mitarbeiter in Lübeck hängen denn auch wie ein Schatten über der Staffelübergabe in den Husumer Räumen der Polizeidirektion Flensburg.

„20 Strafanzeigen liegen mittlerweile vor“, berichtete Jörg Ziercke, stellvertretender Bundesvorsitzender des Weißen Ringes und ehemaliger Präsident des Bundeskriminalamtes aus Lübeck, bevor er Ulrike Lemke nach sechs Jahren Tätigkeit als Außenstellen-Leiterin verabschiedete und ihren Nachfolger Jörg Remmert in das Amt einführte. „Wir befinden uns in einem etwas schwierigen Fahrwasser“, sagte der kommissarische Vorsitzende des Weißen Ringes in Schleswig-Holstein. Man sehe sich übereinstimmenden Berichten über ein Verhalten gegenüber, „das uns fassungslos und wütend macht – wir schämen uns letztlich auch dafür, dass ein Mitarbeiter die Not von Frauen so ausgenutzt haben soll“. Dadurch gehe natürlich massiv Vertrauen verloren – in einer Organisation, die bundesweit 3000 ehrenamtliche Mitstreiter in 420 Außenstellen habe, keine staatlichen Zuschüsse erhalte und sich größtenteils über Spenden, Erbschaften und Nachlässe finanziere. Und die in den vergangenen 40 Jahren etwa 200 Millionen Euro in die Opfer-Arbeit gesteckt sowie mehr als 45 Millionen Euro für Kriminal-Prävention ausgegeben habe – „die jährlich 20.000 Opfern hilft in Deutschland“.

Polizeidirektor Jörn Tietje, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Flensburg, bedankte sich als Vertreter des Hausherrn bei Ulrike Lemke dafür, die Kollegen stets für die Belange der Opfer von Straftaten aller Art sensibilisiert zu haben. Es gehöre ein Höchstmaß an Bereitschaft dazu, überhaupt ein Ehrenamt auszuüben, sagte Husums Bürgermeister Uwe Schmitz: „Aber bei diesem speziellen Ehrenamt kommt natürlich noch ein Höchstmaß an besonderer Kompetenz hinzu.“ Hier gehe es um Menschen, die Opfer einer Straftat geworden seien, um das Gefühl, „ein anderer hat meine Intimsphäre verletzt, mir Gewalt angetan oder in mein Eigentum eingegriffen – Dinge, die etwas mit einem machen“. Der Weiße Ring sei eine Organisation, „die aus unserem System nicht wegzudenken ist“. Sprach’s und ließ es sich am Ende nicht nehmen, die scheidende Außenstellen-Leiterin feste zu drücken.

Lemke selbst ist laut Ziercke „unermüdlich tätig gewesen“: In ihrer knapp sechsjährigen Amtszeit als Leiterin seien 273 Opferfälle bearbeitet worden – darunter 14 Tötungs- und 84 Sexualdelikte, 29 Stalkingfälle, 17 Raubüberfälle, 57 Körperverletzungen sowie 16 besondere Diebstähle. „In Nordfriesland-Süd sind dabei rund 50.000 Euro aufgewendet worden, um Menschen zu helfen, und 85.000 Euro an Spenden registriert worden“, ergänzte Ziercke die „stolze Bilanz“. Lemke versprach, in der zweiten Reihe für den Weißen Ring weiterzumachen: „Ich bin erleichtert, dass ich all diesen administrativen Kram nicht mehr machen muss.“

Remmert: „Bei uns gilt das Vier-Augen-Prinzip“

Der Skandal um das schwarze Schaf beim Weißen Ring in Lübeck hat nicht nur bundesweit für Entsetzen gesorgt, sondern auch Zweifel daran aufkommen lassen, wie ernst man es in dem Opferhilfeverein mit den eigenen Statuten nimmt. Dort heißt es nämlich, dass Frauen immer zu zweit betreut werden sollten. Während dieses Vorgehen jetzt allgemeiner Standard werden soll, „ist das bei uns schon länger so“, sagte Jörg Remmert gegenüber unserer Zeitung. „Es gilt das Vier-Augen-Prinzip – das heißt, wir gehen nahezu immer mit zwei Mitarbeitern zum ersten Gespräch.“ Bei den weiteren Treffen werde dann im Einzelfall geschaut, wie es weitergehe. „Um ein Höchstmaß an Vertrauen herzustellen, sehen wir beim ersten Kontakt ganz genau hin, welches Zweierteam am besten passt“, so Remmert, der 2011 zum Weißen Ring gekommen ist, nachdem in seiner Familie selbst jemand zum Opfer eines Verbrechens geworden war. Der 55-Jährige wohnt in Husum und ist seit 16 Jahren als Diplom-Pädagoge bei der Brücke Schleswig-Holstein tätig.