Husum und Bredstedt : Staatsanwaltschaft ermittelt: Mann macht Karriere mit frisiertem Lebenslauf

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/suedraumfoto 1 von 1

von Birger Bahlo

erstellt am 15.Dez.2017 | 19:01 Uhr

Husum/Bredstedt | Wie konnte das passieren – und das ausgerechnet im sensiblen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit? Binnen weniger Monate täuscht ein 37-Jähriger in Nordfriesland gleich zwei Stadtverwaltungen über seinen beruflichen Werdegang und lässt sich im Sommer in Husum und im Herbst in Bredstedt als Leiter des jeweiligen Jugendzentrums anstellen. Seine Karriere befördert er mit einem nach Recherchen des sh:z gefälschten Lebenslauf, und in beiden Städten stellt sich erst nach Wochen heraus, dass er angegebene berufliche Qualifikationen nicht nachweisen kann. In beiden Städten endet sein Einsatz abrupt mit einer Kündigung und einem Scherbenhaufen: ratlose oder bereits abgewanderte Jugendliche, peinlich berührte Bürgermeister mit ihren Personalabteilungen, die auf ihn hereingefallen sind und neue Vakanzen in der Leitung der Häuser.

Während in Husum die Lage durch die Einstellung eines allseits geachteten Diakons und Erziehers entschärft worden ist, sucht die Bredstedter Verwaltung nach Thomas Grebe. So heißt der Mann, der nach Aussage von Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen nach seiner zweiten Kündigung in dieser Jahreshälfte nicht zur anberaumten Übergabe erschienen ist und samt Laptop, Schlüsseln und Tageskasse zurzeit unauffindbar ist.

In Bredstedt wiederholt sich jetzt, was Husum im Juli erlebt hat, denn Thomas Grebe war in der Kreisstadt nach einer ebenfalls kurzen Zeit als Leiter des Husumer Kinder- und Jugendtreffs Biss von der Stadt Husum an die Luft gesetzt worden. Bürgermeister Uwe Schmitz hat sich bis heute öffentlich nicht zu den Gründen der Kündigung geäußert, doch aus dem Umfeld des Biss hieß es damals, dass Thomas Grebe mit gefälschten Lebensdaten angetreten sei. Er hatte vorgetragen, im westfälischen Soest sieben Jahre lang einen Jugendtreff geleitet zu haben. Doch nach den Rückfragen unserer Zeitung bei der Stadt Soest, bei der Kirche und in der Redaktion der dortigen Lokalzeitung ist ein Thomas Grebe in der Jugendarbeit völlig unbekannt.

Was sagt er zu den Vorwürfen? Anruf auf seinem Mobiltelefon: Ein persönliches Treffen, um in Ruhe über diese und andere Vorwürfe zu sprechen, lehnt er ab. Auch per Telefon will er auf inhaltliche Details trotz Nachfragen zu einzelnen Punkten nicht eingehen. Stattdessen droht er „so um die 20 Leuten“ mit Prozessen und spricht von laufenden Verfahren, weswegen er zurzeit nichts weiter kommentieren wolle. „Glauben Sie nicht, dass ich die Vorwürfe so stehen lassen werde.“

Bezüglich Grebes Bewerbung in Husum ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Flensburg wegen Urkundenfälschung gegen den Mann. Das bestätigte am Donnerstag Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg. Ein Versuch, von Grebe eine Stellungnahme zu diesem strafrechtlichen Vorwurf zu bekommen, schlägt ebenfalls fehl. Er ruft und simst nicht mehr zurück.

Wie konnte es dem Mann gelingen, nach der Entlassung in Husum kaum 20 Kilometer weiter in Bredstedt mit ähnlichen Angaben erneut als Leiter eines Jugendzentrums eingestellt zu werden? Grebe sei im Vorstellungsgespräch und auch später „ausgesprochen brillant und eloquent“ aufgetreten, wie ihn Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen beschreibt. In seiner Probezeit war Thomas Grebe als offizieller Vertreter der Bredstedter Jugendarbeit in die Bezirksversammlung einer Bank eingeladen worden und hatte dort einen symbolischen Scheck über 1000 Euro für seine Jugendarbeit feierlich überreicht bekommen. In diesem Moment war seine Welt und die der Bredstedter Jugendarbeit noch vollkommen in Ordnung.

Doch Grebes Vorgängerin, die im Mutterschutz pausiert, ging offenbar als Erste ein Licht auf. „Den Namen kenne ich doch aus Husum“, soll sie gesagt haben – und prompt war allen klar, wen sie da angestellt hatten. Zuvor war es bereits zu Unstimmigkeiten bezüglich der Führung des Jugendzentrums gekommen. Massive, auch räumliche Veränderungspläne hätten nicht geduldet werden können, berichtet Bürgermeister Jessen. Grebe sei es zudem nicht gelungen, ältere Jugendliche im Haus zu halten, die seien bald abgewandert. Weil er die Stadt Bredstedt über seine berufliche Qualifikation getäuscht habe, sei ihm gekündigt worden. Die Bredstedter warten laut Jessen nun darauf, dass er zur Rückgabe der Sachen aufkreuzt. Falls nicht, haben sie ihm schon angedroht, wollen sie ihn anzeigen.

Der Kreis Nordfriesland teilt auf Anfrage mit, dass Gemeinden, die den Leiter eines Jugendzentrums einstellen wollen, sich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen lassen müssen. Aus dem seien gegebenenfalls auch Vorstrafen ablesbar. Ein Leiter müsse mindestens eine Erzieher-Ausbildung haben, um fachlich geeignet zu sein. Kreissprecher Martin Slopianka: „Ob die persönliche Eignung vorhanden ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Wer sich beispielsweise mehrfach des Betruges schuldig gemacht hat, kann Kindern und Jugendlichen sicherlich nicht mehr als Vorbild dienen und wäre deshalb auch nicht mehr persönlich geeignet.“