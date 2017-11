Aus den Gemeinden : St. Peter-Ordings unbekannte Seite

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Schöne Landschaft, artenreiche Dünennatur und Sagen aus St. Peter-Ording – das sind die Zutaten der Sagenhaften-Dünentour „Maleens Knoll“. Sie führt vom Nationalpark-Haus rund um die gleichnamige und höchste Düne von St. Peter-Ording. Benannt wurde sie nach dem Mädchen Maleen, die dort Tag um Tag und Jahr um Jahr auf ihren Verlobten gewartet haben soll. Nicht nur diese Geschichte bekommen die Gäste zu hören, sondern auch die vom Spökenkieker. Früher wurden Menschen so genannt, die mehr sehen konnten als andere und deswegen auch ein wenig unheimlich waren. Er wurde um Rat gefragt, wenn unerklärliche Dinge passierten.

Die „Sagenhafte Dünentour“ wird einmal im Monat von der Schutzstation Wattenmeer angeboten. Die Führung übernehmen Mitarbeiter der Schutzstation, die dort ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst leisten.

Die Tour beginnt im Nationalpark-Haus an der Dünen-Therme. Höchstens 20 dürfen teilnehmen, da sie – mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland – auch abseits der Wege direkt in das FFH- und Natura-2000-Gebiet führt. Es geht durch einen alten Kiefernforst in halboffene Dünenbereiche, die zunehmend von jungen Kiefern und anderen Baumarten besiedelt werden. Über einen Trampelpfad wird dann das küstenseitige Dünengebiet von Maleens Knoll erreicht, das nicht öffentlich zugänglich ist. Im weißen Sand eines Dünenbeckens zeugten Trittspuren eines Rehs davon, dass Tiere die ruhigen Areale schätzen.

Unterwegs informiert Selina Franke von der Schutzstation über Besen-Heide, Krähenbeere und Kriechweide als typische Dünenpflanzen. Sabine Gettner, die das Nationalpark-Haus leitet, klärt darüber auf, dass die geschlossenen Waldbestände geschützt sind und auf jeden Fall erhalten bleiben sollen. Dort jedoch, wo die verbliebenen offenen Dünenflächen durch Jungpflanzen zuzuwachsen drohen, soll die küstentypische Dünenlandschaft bewahrt oder wiederhergestellt werden. Dabei übernimmt es die Schutzstation, Jungbäume per Hand frühzeitig zu entfernen. Grobe Arbeiten führt der Deich- und Hauptsielverband (DHSV) im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde mit schwerem Gerät aus. Der DHSV ist Eigentümer der meisten Dünengebiete in St. Peter-Ording.

Die offenen Bereiche werden besiedelt von Rentierflechten als besonders austrocknungsresistenten Doppelorganismen aus Pilz und Alge, rotfrüchtigen Becherflechten, blaublühenden Bergsandglöckchen und Silbergras.

Den Gästen bieten sich unerwartet offene Dünenlandschaften mit zum Teil auch großen weißsandigen Dünenbecken, aber auch solche, die von Kaktusmoos bedeckt sind, das als störender Einwanderer mit großer Ausbreitungskraft nicht erwünscht ist. Als Eindruck der Tour bleibt: Dies ist ein besonderer und schützenswerter Lebensraum, der zu jeder Jahreszeit seinen Reiz hat. Man muss nur erst richtig auf ihn aufmerksam gemacht werden.

Die nächste Sagenhafte Dünen-Tour ist für Dienstag (14.) vorgesehen. Sie beginnt um 12 Uhr am Nationalpark-Haus und dauert 90 Minuten.