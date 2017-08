SommerinSPO : St. Peter-Ording mit allen Sinnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

Wie schmeckt St. Peter-Ording?



„Es schmeckt nach Meer – Fischbrötchen.“

„Es schmeckt lecker. Der Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut.“ (Hans-Peter Orzech, Bielefeld)

„Die Luft schmeckt nicht salzig wie auf Sylt. Das ist uns sofort aufgefallen.“ (Heidrun Materla-Witthus, Bielefeld)

„Frisch und erholsam“ (Gabriela Mampoteng, 65, Gießen)

„Es schmeckt nach Zufriedenheit. Das Krabbenbrötchen schmeckt authentisch.“ (Jennifer Schwermer, 39, Marburg)

Wie sieht St. Peter-Ording aus?

„Die Radwege sind in schlechtem Zustand, aber die Beete voller schöner Naturblumen.“ (Hans-Peter Orzech, Bielefeld)

„Alles ist auf den Tourismus ausgelegt. Im Dorf geht es hin zum Exklusiven. Bad ist mehr auf die Massse ausgelegt.“ (Monika Zarnoch, Recklinghausen)

„Es hat sich sehr verändert. Es nimmt immer mehr Sylter Züge an. Die Preise steigen – für den Wohnraum, aber auch für ein Stück Kuchen.“ (Gabriela Mampoteng, 65, Gießen)

„Vielseitig: Wenn man durch den Kiefernwald läuft und am Deich rauskommt, dann hat man den Blick über die Salzwiesen, den Strand und das Meer.“ (Jutta Kämpfer-Kuznek, St. Peter-Ording)

„Ich sehe Weite, wenig Wasser. Ein schönes Farbenspiel zwischen Grün und Blau.“ (Jennifer Schwermer, 39, Marburg)

„Ich sehe viele aktive, sehr zufriedene Menschen.“ (Ludger Kiner, 46, Bremen)

„Schön. Von der Aussichtsplattform Maleens Knoll hat man einen tollen Blick über Wälder und Strand.“ (Nils Koch, 51, Husum/Schobüll)

Wie riecht St. Peter-Ording?

„Es riecht nach Gosch – nach frittiertem Fisch.“ (Willie Klewwe, Bad Bevensen)

„Es riecht nach frischer Luft, salzigem Meer. Es riecht nach Urlaub.“ (Irmhild Kruskop, Bad Bevensen)

„Als es so stark geregnet hat, roch es nach Fisch. Heute riecht es nach Sommer: trocken, nach Wald, nach Meer – ein bisschen salzig.“ (Heidrun Materla-Witthus, Bielefeld)

„Nach Kiefern und Salzluft – der besondere Geruch des Meeres.“ (Monika Zarnoch, Recklinghausen)

„Faulig, fischig, modrig, nach frischer Luft. Aber auch toll – das ist das beste Mittel für Asthmatiker wie mich.“ (Gabriela Mampoteng, 65, Gießen)

„Es riecht lecker muffig-algig – wie Sushi an der Nordsee.“ (Jennifer Schwermer, 39, Marburg)

Wie fühlt sich St. Peter-Ording an?

„Zu kalt für diese Jahreszeit.“ (Willie Klewwe, Bad Bevensen)

„Es fühlt sich matschig an. In Böhl läuft man den Sand entlang wie über Pudding. In Bad läuft es sich hingegen wie auf Beton und in Ording wie auf einem Federkissen.“ (Heidrun Materla-Witthus und Wolfgang Witthus, Bielefeld)

„Gut und erholsam. Man kann die Seele baumeln lassen. Aber zuerst muss man alles kennenlernen und sich im Ort orientieren.“ (Monika Zarnoch, Recklinghausen)

„Man fühlt sich frei, geht raus bei jedem Wetter. Egal, wo man im Ort ist, man findet immer einen Platz, wo man allein sein kann – wenn man das will.“ (Gabriela Mampoteng, 65, Gießen)

"Nach Geborgenheit im Kiefernwald, nach Lebendigkeit am Meer, nach einer Ruhepause in den Pfahlbauten. Das Meer hat mit seinen verschiedenen Stimmungen eine tolle Ausstrahlung.“ (Jutta Kämpfer-Kuznek, SPO)

„Es fühlt sich an wie Watte an den Füßen.“ (Ludger Kiner, 46, Bremen)

„Sandig. Wenn es windig ist prickelt er aber auch an Beinen und Armen – fast wie ein Peeling.“ (Nils Koch, 51, Husum/Schobüll)

Wie hört sich St. Peter-Ording an?

„Ein knatterndes Geräusch – je nach Böe wird es lauter oder leiser. So haben wir den Wind am Strand gehört, wo die Drachen stark flattern.“ (Wolfgang Witthus, Bielefeld)

„Im Frühjahr hat man das Meer noch gehört. Jetzt hört man vor allem die Touristen. Sie sind aufgeregt und erfreut – hauptsächlich die Kinder. Und man hört den Wind.“ (Willie Klewwe, Bad Bevensen)

„Zwischendurch sehr laut. Es gibt viel Autoverkehr und auch entlang der Promenade ist Remmidemmi.“ (Monika Zarnoch, Recklinghausen)

„Windig, vom Meer hört man hingegen eher wenig.“ (Marlies Böger, 51, Aalen)

„Stürmisch. Im Herbst, wenn der Wind draußen toppt – das ist wunderschön, aber auch gefährlich.“ (Gabriela Mampoteng, 65, Gießen)

„Wunderbares Geschnatter der Vogelzüge, die über die Wiesen fliegen. Das Meeresrauschen, wenn man die Haustür öffnet.“ (Jutta Kämpfer-Kuznek, SPO)

„Man hört das Rauschen der Gräser sowie das Kreischen der Möwen und Kinder.“ (Jennifer Schwermer, 39, Marburg)

von Anna Rüb

erstellt am 27.Aug.2017 | 12:00 Uhr