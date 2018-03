Strandmüll-Sammelaktion : St. Peter-Ording klart auf

Am kommenden Sonnabend soll am Strand gründlich aufgeräumt werden.

von hn

21. März 2018, 14:00 Uhr

Die zahlreichen und teilweise sehr heftigen Stürme des Herbstes und Winters haben am Strand von St. Peter-Ording unübersehbare Spuren hinterlassen. Der Frühlingsanfang in dieser Woche und der Saisonstart sind deshalb willkommener Anlass für die gemeinsame Strandmüll-Sammelaktion „SPO klart auf!“ Treffpunkt für die von der Schutzstation Wattenmeer und der DLRG unterstützte Aktion am kommenden Sonnabend, 24. März, ist um 11 Uhr am Dünenhus auf der Erlebnispromenade. Am Rande besteht Gelegenheit zu Gesprächen mit Experten der Nationalparkverwaltung und der Surfrider Foundation.