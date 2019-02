St. Peter-Ording : St. Peter-Ording feiert das Wattenmeer

Zum zehnjährigen Jubiläum des Weltnaturerbe Wattenmeer gibt es in St. Peter-Ording zahlreiche Veranstaltungen.

von hn

28. Februar 2019, 13:34 Uhr

Am 26. Juni 2009 erklärte die Unesco das Wattenmeer der Nordseeküste vom niederländischen Den Helder bis nach Esbjerg in Dänemark – darunter den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer – zum Unesco Weltnaturerbe. Ein Titel, der die besondere Schutzwürdigkeit der Nordseeküste auch international unterstreicht.

St. Peter-Ording begeht das Jubiläumsjahr mit Aktionen und Veranstaltungen, die das Bewusstsein für die Schönheit und das Schutzbedürfnis dieses natürlichen Schatzes fördern und das Erleben der Natur in den Mittelpunkt stellen. So hat die Naturerlebniswoche in diesem Jahr das Motto „10 Jahre Weltnaturerbe“. Sie findet vom 17. bis 23. Juni statt – inklusive des Weltnaturerbefests am 23. Juni. Ein Infowagen hält ganzjährig bei verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Ort Sonderinformationen zum Thema Welt-naturerbe bereit, auch die digitalen Besucherinformationssysteme bieten Auskünfte dazu.

In St. Peter-Ording zeigt sich das Wattenmeer von seiner schönsten Seite. Vor dem Deich erstrecken sich die Schutzzonen des Nationalparks. Zum einen die größten zusammenhängenden Sandsalzwiesen an Schleswig-Holsteins Festlandsküste mit vielfältiger Flora und Fauna. Viele Zugvögel rasten hier, die meisten nutzen die Gebiete zum Brüten. Zum anderen finden sich hier ausgedehnte Dünengebiete, ebenfalls ein geschützter Bereich für Pflanzen und Tieren.

Die Salzwiesen können bei einer Führung erkundet werden. Noch näher kommt man dem Wesen des Wattenmeers am zwölf Kilometer langen breiten Strand. Zieht sich die Nordsee in schönster Regelmäßigkeit zurück, lässt sich das Weltnaturerbe Wattenmeer bei einer geführten Wattwanderung direkt auf dem Meeresboden unmittelbar und hautnah erleben.

In besonders direkten Kontakt mit dem Weltnaturerbe kommen die Teilnehmer der Strandmüllsammelaktion „SPO klart auf“ am Sonnabend, 13. April, und Sonnabend, 21. September. Zweimal im Jahr – nach dem Winter und nach dem Sommer – befreien Freiwillige den Strand von angespültem Unrat und leisten einen großen Beitrag zu einer intakten Natur.

Die Naturerlebniswoche hat sich zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders in St. Peter-Ording entwickelt. Gäste und Einheimische haben die Möglichkeit vom 17. bis 23. Juni, den Nationalpark Wattenmeer durch Vorträge, Führungen, Ausflüge und Aktionen aus neuen, spannenden Perspektiven kennenzulernen“. Den Höhepunkt der Naturerlebniswoche bildet der Zwischenstopp der Weltnaturerbe-Radtour am 23. Juni, dem Tag des Weltnaturerbefests, in St. Peter-Ording. Die Radtour findet vom 19. bis 26. Juni entlang des Wattenmeers an der Nordseeküste statt. Zwei Teams beginnen ihre Etappen am 19. Juni gleichzeitig in Dänemark und den Niederlanden, sie treffen sich am 26. Juni in Wilhelmshaven. Radfahrende Gäste sind auf jeder Etappe willkommen.

Auch im Nationalpark-Haus St. Peter-Ording freut man sich über zehn Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer. „Die besondere Natur des Wattenmeers erhielt damit ganz offiziell den gleichen Status wie das Great Barrier Reef oder auch die Galapagos-Inseln. Ein großer Erfolg zum Schutz und Erhalt des Wattenmeers“, sagt Katharina Stephan, Stationsbeauftragte bei der Schutzstation Wattenmeer in St. Peter-Ording und Leiterin des Nationalpark-Hauses. Kleine und große Besucher/innen können im Rahmen der Erlebnis-Ausstellung zum Nationalpark Wattenmeer das ganze Jahr beispielsweise an Aquarienführungen und Strandfunde-Workshops teilnehmen. Die Schutzstation Wattenmeer beteiligt sich außerdem mit Führungen und Vorträgen an der Naturerlebniswoche.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres sind im Veranstaltungskalender unter www.st-peter-ording.de zusammengestellt (Programmänderungen vorbehalten).