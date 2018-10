Ausstellung der Gemeindegalerie St. Peter-Ording : „St. Peter-Ording – ein zweites Worpswede“

Im Kunsthaus Wittendün in St. Peter-Ording werden zurzeit Bilder mit St. Peteraner Motiven aus der Gemeindesammlung gezeigt.

von Hans-Jörg Rickert

08. Oktober 2018, 14:49 Uhr

St. Peter-Ording | Der auch international anerkannte Maler Karl Friedrich Gotsch (1900-1984) schwärmte von der „großen Weite“, die er „in der elementaren Landschaft von St. Peter“ fand. Als Meisterschüler bei Oskar Kokoschka (1886-1980) kam er seit dem Sommer 1921 regelmäßig zusammen mit seiner Studienfreundin Hilde Goldschmidt (1897-1980) und weiteren Studienfreunden nach St. Peter. Gotsch, der seit 1945 in St. Peter ansässig war, schrieb 1969 dazu: „Damals wurde für uns Maler, Literaten und Musiker St. Peter-Ording geradezu ein zweites Worpswede. Wir Maler waren allenthalben hinter unseren Staffeleien zu sehen, und der damals noch bestehende tiefe Friede, die völlige Ungestörtheit gaben uns allen die notwendigen Voraussetzungen zum Schaffen.“

Eindrücke aus dieser Zeit und aus den Jahrzehnten bis heute vermitteln die Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern, die in St. Peter-Ording gelebt und gearbeitet haben, in der Ausstellung „Dorf, Dünen und Deich“. Sie ist die zweite Kunstausstellung im Kunsthaus Wittendün (Wittendüner Geest). Im April des Jahres eröffneten Galerie Tobien in Husum und Gemeinde St. Peter-Ording hier ihr Gemeinschaftsprojekt von Filiale und Gemeindegalerie, zu dem Bauherr und Investor Roger Heim ideell den Weg mit bereitet hat. Daran erinnerte Bürgermeister Rainer Balsmeier in seiner Begrüßung mit einem großen Dank an ihn, Marid Taubert als ideengebende Geschäftsführerin der Galerie und Eckard Kloth, der die Sammlung seit 1984 zusammenstellt und dafür bis heute ehrenamtlich die Verantwortung trägt. Ein glücklicher Umstand war, dass der Gemeinde von der Familie Duggen 2014 die Sammlung Erich Duggen (1910-1989, Maler und Kunsterzieher) in Form einer Stiftung übereignet wurde. Zusammen mit dessen Werken umfasst die Gemeindegalerie heute mehr als 1500 Exponate von 50 Kunstschaffenden. Zu seinem Dank an die Duggen-Familie richtete Balsmeier einen zusätzlichen und besonderen an Georg Panskus und Otto Thiele, die ehrenamtlich für die Vorbereitung der Ausstellung sehr viel Zeit investiert haben. Dass die Gemeinde Eigentümerin einer solchen Kunstsammlung ist, bezeichnete Rainer Balsmeier als „einmalig“. Er bekannte, ein solches Betätigungsfeld sei ihm fremd gewesen, als er 1996 seinen Dienst hier angetreten habe, aber: „Ich habe mich davon anstecken lassen. Es ist eine tolle Geschichte, über diesen Weg etwas über die Gemeinde erfahren zu können.“

Dafür sorgte mit höchst interessanten Hintergrundinformationen Eckard Kloth, seit 1945 in St. Peter-Ording zuhause und ehemaliger leitender Verwaltungsbeamter. Seinen Blick richtete Kloth auf zwei Bilder von Friedrich Karl Gotsch. Sie waren die ersten erworbenen und bildeten den „Grundstock“. Dargestellt werden das „Haus Kieferneck“ im Dorf – in ihm hat Gotsch gewohnt, und es existiert in gut gepflegtem Zustand heute noch – und auf dem zweiten Bild der Ordinger Deich mit dem Haus „Utholm“. Es war 1910 das erste Logierhaus (Hotel) in Ording, heute steht dort das Hotel „Zweite Heimat“. Von Hilde Goldschmidt hat die Gemeinde erst vor einiger Zeit auf einer Versteigerung ein Bild mit einem St. Peteraner Motiv erworben. Es ist das einzige von ihr in der Sammung.

In der Ausstellung „Dünen, Dorf und Deich“ werden Werke von Jean Philippe Cluzeau, Erich Duggen, Julia Ehlers, Annemarie Ewertsen, Carl Otto Fey, George Finlay, Barthel Gilles, Hilde Goldschmidt, Friedrich Karl Gotsch, Friedrich Griese, Hans Jürgen Jessen, Albert Johannsen, Peter Kleinschmidt, Fritz Kronenberg, Heinrich Kuhn, Michael Leps, Hubert Meiforth, Hans Olde d. J., Hans Rickers, Erhard Schiel und Beatrice du Vinage gezeigt. Sie ist dienstags bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.