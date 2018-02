Spiel und Spaß Für die ganze Familie : St. Peter-Ording denkt auch an seine jüngsten Gäste

Von der Backwerkstatt bis zum Rockkonzert: Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording hat wieder viele Veranstaltungen für die ganze Familie geplant.

von Ilse Buchwald

14. Februar 2018, 10:00 Uhr

Das Familienprogramm 2018 der Tourismus-Zentrale

St. Peter-Ording ist da. Es ist in den Tourist-Informationen im Dorf und im Bad erhältlich. Für den Zeitraum von Februar bis Dezember hält das Programmheft viele Angebote für die ganze Familie bereit. Von regelmäßigen Veranstaltungen im Kinderspielhaus, wie dem Drachen basteln oder der Backwerkstatt, bis hin zu verschiedenen Highlights hat das Jahr 2018 einiges zu bieten. Eine Lesung in der Gemeindebücherei, Bernsteinschleifkurse im Bernsteinmuseum oder eine Wattwanderung mit der ganzen Familie sind nur einige der Aktionen, die man sich bei einem Besuch in St. Peter-Ording nicht entgehen lassen sollte. Aber auch Großveranstaltungen wie der Kultur Himmel im Mai, das DLRG-Nivea Strandfest im August und „SPO klart auf!“ im März und September sollte der Gast nicht verpassen. Darüber hinaus kehrt in diesem Jahr Heiner Rusche, der Kinder-Rockmusiker am 24. Juli wieder in das Dünen-Hus zurück. Beim Tag des Schafes am 29. März dreht sich alles um die flauschigen Deichbewohner. Diese und noch viele weitere Veranstaltungen sind im neuen Familienprogramm 2018 zu finden.