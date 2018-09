Antrag für Husumer Bauausschuss : SSW will absolutes Halteverbot in der Norderstraße

SSW-Fraktion fordert konsequente Überwachung der einzurichtenden Zone.

von hn

10. September 2018, 18:36 Uhr

Auch die SSW-Fraktion in der Husumer Stadtvertretung geht mit einem eigenen Antrag in die Bauausschusssitzung am Mittwoch (ab 17 Uhr im Raum 111 des Rathauses). Der zielt darauf ab, die Norderstraße vom Kreuzungsbereich Schulstraße/Herzog-Adolf-Straße bis zum Marktplatz als absolute Halteverbotszone auszuweisen, die konsequent vom Ordnungsamt überwacht wird. Seit Jahren sei dieser Bereich aufgrund seiner eingeschränkten Platzverhältnisse eine Konfliktzone zwischen den verschiedenen Verkehrsarten. Da es immer wieder zu gefährlichen Situationen komme, sei das gewohnheitsmäßige Parken von Autos in diesem Bereich, in dem ja bereits ein eingeschränktes Halteverbot gilt, nicht länger hinnehmbar.