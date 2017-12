Kommunalwahl 2018 : SSW hofft auf zweistelliges Ergebnis

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

von hn

erstellt am 14.Dez.2017 | 07:45 Uhr

Der SSW in Nordfriesland geht mit einer guten Mischung aus erfahrenen und neuen Kandidaten in die Kommunalwahl am 6. Mai 2018. „Für uns ist die Kreispolitik extrem wichtig“, sagte der Kreisvorsitzende Lars Harms bei der Mitgliederversammlung in Bredstedt. Wichtige Anliegen sind für den SSW die Schülerbeförderung, die Situation der Pendler auf der Marschbahn, Fragen des Mindestlohnes und mehr Zwei- und Mehrsprachigkeit. Bei den vergangenen beiden Kommunalwahlen lag der SSW auf Kreisebene bei einem Anteil von knapp über neun Prozent. „Da wollen wir wieder hin und es darf auch gern ein bisschen mehr sein“, so Lars Harms. Zuletzt erreichte der SSW fünf Mandate im Kreistag.

Die Liste zur Kreistagswahl 2018 wird wieder vom Fraktionsvorsitzenden Uli Stellfeld-Petersen angeführt. Auf den weiteren Plätzen folgen Susanne Rignanese, Gary Funck, Sybilla Nitsch, Blaike Pietsch, Stefan Wolter, Ilwe Boysen, Michael Drechsler, Ilse Johanna Christiansen, Peter Knöfler, Göran Rust, Jon Hardon Hansen, Andreas Eschenburg, Elke Kempkes, Vera Rubink, Helge Harder, Lars Petersen, Dirk Hansen, Thomas Ries, Manfred Koch, Niels Bendixen, Nina Barz, Lars Harms und Peter Erichsen.