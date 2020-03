Sprechstunden zum Thema Demenz

von Stefan Petersen

06. März 2020, 14:55 Uhr

Husum | An jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat – also auch am 10. und 24. März – finden in der Familienbildungsstätte, Woldsenstraße 47, von 17 bis 18 Uhr kostenfreie, offene Sprechstunden für Menschen mit beginnender Demenz, Angehörige und Interessierte statt, und zwar in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft NF. Hier besteht die Möglichkeit, sich erste Informationen zum Thema Demenz zu holen, eigene Sorgen und Nöte anzusprechen sowie Hilfsmöglichkeiten in Nordfriesland zu erkunden. Anmeldung unter Telefon 04671/600730.