Menschen des Jahres 2017 : Sprachrohr für den Nachwuchs

von Patricia Wagner

erstellt am 21.Nov.2017 | 14:30 Uhr

„Also von mir hat er das nicht“, sagt Frank Jensen grinsend und schaut zu seinem Sohn Gunnar herüber. Der grinst zurück. 17 Jahre ist Gunnar Jensen jung und steht schon voll im politischen Leben. Seit seinem zwölften Lebensjahr setzt sich der Norstedter für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der kommunalpolitischen Arbeit ein – und das mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz. Seit 2013 ist er Vorsitzender des Jugendgemeinderats (JGR) in Norstedt, seit 2014 steht er dem Jugendamtsausschuss im Amt Viöl vor. Regelmäßig nimmt er an den Sitzungen verschiedener Gremien teil, reicht Anträge ein und macht, so oft es geht, mit stichhaltigen Argumenten von seinem Rederecht Gebrauch. Das hat ihm inzwischen viel Respekt eingebracht. Im Amt Viöl ist es mittlerweile selbstverständlich geworden, die Meinung des JGR zu allen wichtigen Punkten einzuholen.

Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger wie Gunnar Jensen, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind neben ihm Christa Graunke aus Husum, Kathrin Lutz aus Tönning und Daniela Dorn aus Ahrenshöft nominiert.

„Am Anfang dachte ich noch, das sind kindliche, naive Ideen. Das legt sich bestimmt wieder“, erklärt Gunnar Jensens Mutter Dörte. Sie habe mit zwölf noch mit Puppen gespielt. Politik sei gar kein Thema gewesen. „Später merkten wir, dass er das sehr ernst nimmt und seine Ideen verwirklichen möchte“, sagt sie.

Alles begann damit, dass 2013 die Gemeinden Norstedt, Haselund, Löwenstedt und Sollwitt eine Entwicklungsstudie erstellt haben. Zusammen mit zwei Freunden nahm Gunnar an einer Jugendwerkstatt teil. Dem Trio kam die Idee, auch eine Jugendvertretung in ihrem Dorf zu installieren. Sie organisierten eine Informationsveranstaltung und schafften es, einen neunköpfigen Jugendgemeinderat ins Leben zu rufen. Auch die beiden Freunde von damals sind noch immer dabei. Lars Kniese ist zweiter Vorsitzender, Gönna Carstensen die Kassenwartin.

Gunnar besucht die Theodor-Storm-Schule in Husum. Seine Lieblingsfächer sind Mathe und Wirtschaft/Politik. 2019 steht das Abi an. Bei der Frage, ob sich denn all die Sitzungen mit der Schule vereinbaren lassen, winkt der 17-Jährige ab. „Die Veranstaltungen sind doch meist abends, das geht gut.“ Sich für die Interessen Gleichaltriger einzusetzen, das liegt ihm irgendwie. Er ist Klassen- und Jahrgangsprecher. „Das hat sich einfach so ergeben“, sagt er achselzuckend. Und Hobbys gibt es natürlich auch. Musik steht da ganz oben. Gunnar spielt Trompete im Feuerwehr-Musikzug Viöl und in der Big Band seiner Schule.

In seinem Zimmer hängen keine Fanposter, sondern ein Plakat für die Wahlen zur Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig-Holsteins Kommunen. Auf dem Regal steht ein beleuchteter Globus. Landesweit sind die jungen Wähler zwischen sieben und 18 Jahren dazu aufgerufen, in der Woche vom 20. bis 27. November unter sich diejenigen zu wählen, die sich in ihren Heimatgemeinden für die Interessen der Gleichaltrigen einsetzen möchten. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren in rund 50 schleswig-holsteinischen Gemeinden Kinder- und Jugendbeiräte installiert. In Norstedt gibt es rund 450 Einwohner, darunter seien 60 bis 70 Kinder unter 18 Jahren. „Mit unserem Jugendgemeinderat wollen wir die Verbindung zwischen Jugend und Gemeinde herstellen und vor allem Identität stiften“, sagt Gunnar. Er würde sich wünschen, dass die Jugendlichen auch nach ihrer Ausbildung wieder in ihre Heimatgemeinde zurückkehren. „Ich möchte das Sprachrohr für die Jüngeren sein“, betont er.

Besonders stolz ist der 17-Jährige auf den Jugendtreff in Norstedt, der auf Initiative des Jugendgemeinderats aufgebaut wurde und von dem Gremium selbst verwaltet wird. „Er wird sehr gut angenommen, selbst aus Husum kommen Jugendliche in unseren Jugendtreff." Man sei sehr präsent, erklärt Gunnar. Der Jugendgemeinderat habe die Kinder und Jugendlichen immer im Blick. Der Rücken wird den Jugendlichen von Bürgermeister Volker Carstensen gestärkt. „Am Anfang war auch der ehemalige Bürgermeister Harry Thomsen, der leider verstorben ist, immer an unserer Seite. Wenn er wüsste, wie weit wir gekommen sind, wäre er bestimmt total stolz.“

Sprüche wie „Jugendliche beschäftigen sich nur noch mit ihrem Smartphone und interessieren sich keinen Deut dafür, was um sie herum passiert“, spornen den 17-Jährigen und seine Mitstreiter nur noch mehr an. „Das treibt uns an, das Gegenteil zu beweisen. Wenn wir uns zu unseren Sitzungen treffen, hat keiner das Mobiltelefon in der Hand.“