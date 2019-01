SV Ramstedt : Sportwoche in Ramstedt geplant

Im Sommer veranstaltet der SV Ramstedt eine Sportwoche mit alternativen Angeboten wie Dart und Kicker.

von Helmuth Möller

29. Januar 2019, 16:51 Uhr

„Wir sind froh, dass wir euch haben“, lobte Bürgermeister Holger Schefer den Ramstedter Sportverein. „Ihr macht eine super Arbeit. Auch die Jugendarbeit, in die ihr vor drei Jahren so richtig eingestiegen seid, ist hervorragend. Toll war auch die Fahrradrallye, die es 2018 erstmals wieder gab. Wenn es Probleme gibt, schnackt uns bitte an. Ich möchte unterstreichen: Die Gemeinde braucht Vereine, die Vereine brauchen die Gemeinde.“

Der Vorstand ist für eine kontinuierliche und gleichbleibend gute Arbeit bekannt. Der Vorsitzende Ingo Dau-Schmidt gehört nicht nur zu den einstigen Vereinsgründern, sondern bekleidet seit Gründung im Jahre 1987 ununterbrochen das Spitzenamt. Gemeinsam mit ihm sitzt auch Schriftführer Carsten Petersen von Anbeginn im Vorstand. Der Verein zählt derzeit 240 Mitglieder.

Im Jahresrückblick des „Spitzenmannes“ wurde rasch dies deutlich: Es war wieder mal ein gutes Jahr. Die Fußballsparte von der G- bis zur D-Jugend nahm recht erfolgreich an der Punkterunde in der Kreismeisterschaft teil. Und inzwischen sind einige der ersten Kindergeneration des Vereins heute selbst Trainer, wie Mattis Paulsen, Matz Warncke und Luka Sterner.

Vorgesehen ist eine Frühjahrsputzaktion am 13. April, bei der der Sportplatz hergerichtet werden soll. Die beliebte Fahrradrallye findet am 16. Juni statt. Gestartet wird um 13.30 Uhr am Sportplatz, teilnehmen darf jeder – unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft. Im Sommer wird eine Sportwoche folgen, um Alternativsportarten wie Dart und Tischkicker vorzustellen. Doch zunächst startet am 2. und 3. März um 9.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Nachbargemeinde Schwabstedt das Fußballturnier der G- und F-Jugendmannschaften, an dem auch umliegende Gemeinden teilnehmen – „und zwar von Viöl bis Meggerdorf“, wie der Vorsitzende erfreut erklärte.

Finanziell werde es nicht einfacher, gaben die Vorstandsmitglieder geschlossen zu verstehen: „Von den Mitgliedsbeiträgen gehen hohe Abgaben an den Landes- und Kreissportverband – und das belastet kleinere Vereine erheblich“. Gemeinsam mit der Gemeinde wird die Einrichtung eines Boule-Platzes angestrebt. Der komplette aktive Sportbereich ist mit Trainingsanzügen der Tischlerei Gunnar Gertz, der Theoderlüüd Ramstedt-Wisch, der Tischlerei Christian Nöhring und der Nyvea-Versicherung ausgestattet, eine finanzielle Zuwendung gab es vom HSV-Fanclub Waterkant.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ingo Dau-Schmidt, 2. Vorsitzender Lasse Sümnick, Kassenwart Matthias Hoffmann, Schriftführer Carsten Petersen, Jugendwart Heiko Tüxen.