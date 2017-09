Bredstedt : Sportstätten sind in gutem Zustand

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Sport bewegt und zählt hierzulande zu den beliebtesten Aktivitäten. Gut dran sind die Kommunen, die genügend Sportstätten vorhalten, die zudem auch noch dem aktuellen Standard und Bedarf genügen. Die Stadt Bredstedt hatte das durch externe Gutachter prüfen lassen, nicht zuletzt deshalb, so Bürgermeister Knut Jessen, um im Falle eines Falles, sprich Sanierung oder Erweiterung von Anlagen, leichter Fördermittel generieren zu können. 15 Monate Arbeit hat die Sportentwicklungsplanung durch die beauftragten Experten unter der Leitung von Professor Dr. Jens Flatau vom Institut für Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität, federführend mit im Boot, Finja Rohkohl, Jan Kähler sowie einem Studenten-Team, gekostet. Das Ergebnis hatte Dr. Flatau – wie berichtet – schon einmal im Vorwege den Mitgliedern des Sozial- und Kulturausschusses der Stadt vorgestellt. Sie werden sich in nächster Zeit weiter intensiv damit befassen.

Offiziell übergab nun der Fachmann dem Stadt-Chef das Gutachten in kleiner Runde und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Die Feststellungen seien tatsächlich, so Flatau, unverzichtbar für die Ausschöpfung künftiger Fördermöglichkeiten, und sie seien perspektivisch für die nächsten zehn Jahre gemacht worden. „Wir haben zunächst den Bedarf an Sport sowie die bestehenden Angebote erfasst und aufeinander abgestimmt. Die Anlagen wurden unter die Lupe genommen“, erläuterte Flatau. „Nach zwei konstruktiven Workshops mit allen Sport-Akteuren unter Einbindung von Bürgern, der vier Schulen, dem Sportverein BTSV, Politik und Verwaltung, haben wir Hinweise gegeben, welche der 27 Sportstätten saniert oder weiter entwickelt werden können oder müssen. Es waren verhältnismäßig wenig, denn grundsätzlich ist Bredstedt gut aufgestellt.“

Im Topp-Zustand befinden sich beispielsweise die Tartan- und die Leichtathletik-Bahn auf dem Sportplatz in der Süderstraße sowie die Harald-Nommensen-Sporthalle inklusive der Fünf-Feld-Indoor-Anlage für die Leichtathleten. Fakt sei aber, dass die Halle fast ausgelastet ist. Hier bestehe Handlungsbedarf. Die Empfehlung dazu laute, die freie Fläche dahinter – derzeit befindet sich dort ein Beachvolleyball-Platz – dafür zu nutzen, ein Multifunktionsfeld zu installieren. Dort könnte ein Sandspielfeld für Beachvolleyball, -handball, Tennis, eine Klettermöglichkeit, Laufstrecke und mehr untergebracht werden. Um die Angebote ganzjährig nutzen zu können, müsste alles gegen die Wetterunbilden geschützt werden, am besten in Form einer Überdachung, allerdings ohne Wände.

Besonders gefreut habe ihn, dass schon während der Phase der Prüfung wichtige Dinge angegangen worden seien, „denn manchmal landen Gutachten ja durchaus auch in Schubladen“. So habe man den Trimm-Dich-Pfad Quickhorn laut Empfehlung bereits saniert. Auch an dem Hinweis auf den dringend nötigen Austausch des über 25 Jahre alten Sprungbeckens im Freibad, am besten durch eine Edelstahlausführung, werde gearbeitet. Die Stadt habe sich diesbezüglich für ein Förderprogramm angemeldet. Die empfohlene Waterclimbing-Wand wird definitiv im kommenden Jahr gebaut (wir berichteten). Diese hätte dann ein Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein. Der Sanierungsbedarf in der Sporthalle der Grundschule stehe auf der Agenda des Fachausschusses.

Was sehr bald in der Politik besprochen werden müsse, so ergänzte Bürgermeister Knut Jessen, sei der im Gutachten monierte Sportplatz an der BGS-Halle. Er wird praktisch kaum genutzt, nicht nur wegen der maroden Tartanbahn. Hier lohne eine Investition nicht, weil eine gute Bahn in der Süderstraße vorhanden sei. Ansonsten habe er bereits eine Fördermöglichkeit wegen der angedachten Freifläche hinter der Halle im Auge.

Die Kosten des Gutachtens von 27.200 Euro wurden über die Aktiv-Region Nord mit 12.593 Euro gefördert, sowie von Seiten des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein mit 9.000 Euro.