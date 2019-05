Erfolg für Hattstedt : Spielmannszug zweifacher Landesmeister

Die Spielleute holten sich bei den Wettkämpfen der Spielmannsvereinigung Schleswig-Holstein in Horst Titel in der Marsch- und in der Showwertung.

13. Mai 2019, 14:58 Uhr

Hattstedt/Horst | Ein aufregendes Wochenende erlebten die Spielleute und Verantwortlichen des Spielmannszug Hattstedt. Nachdem am Sonnabend der Spielmannszug im Rahmen des Tages der Musik in einer öffentlichen Generalprobe erstmals die überarbeitete Showwertung sowie die neue Marschwertung einem breiteren Publikum präsentierte, stand am Sonntag gleich der erste wichtige Wettstreit an. Die Hattstedter Spielleute hatten für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften der Spielmannsvereinigung Schleswig-Holstein in Horst bei Elmshorn gemeldet und kehrten mit zwei Landesmeistertiteln nach Hattstedt zurück.

In nicht weniger als vier Wertungen in den Bereichen Show, Marsch und Konzert traten die Hattstedter an. Bemerkenswert war, dass der Spielmannszug erstmals wieder den Jugendzug zu einem Wettstreit melden konnte. Die Aufregung der Nachwuchsspieler war entsprechend groß, aber unbegründet, wie sich später herausstellen sollte. Auch die Spielleute des ersten Zuges waren durchaus nervös vor den ersten Wertungen, da in allen drei Wertungsbereichen in den Wintermonaten Veränderungen vorgenommen und neue Stücke eingeübt und eingebaut wurden.

Der Jugendzug präsentierte in der Konzertwertung zwei Märsche und begeisterten das Publikum, das den Auftritt mit großem Beifall honorierte. Die Aufregung des Hattstedter Nachwuchses war mit der ersten gespielten Note verflogen, und die Wertungsrichter vergaben eine bronzene Medaille für die Vorführung. Der erste Zug konnte in der Konzertwertung mit einer Punktzahl von 2,01 eine Silbermedaille gewinnen.

Die Show- und Marschwertung des ersten Zuges am Nachmittag absolvierte dieser unter der Leitung von Stabführerin Ida Maria Schlein mit großem Einsatz. Unter dem großen Jubel der vielen mitgereisten Fans wurde der Hattstedter Spielmannszug bei der abschließenden Siegerehrung mit 0,91 Punkten in der Marschwertung sowie 1,0 Punkten in der Showwertung zu Landesmeistern in den beiden Wertungen gekürt.

Bereits in drei Wochen steht das nächste Highlight mit der Teilnahme am Deutschen Musikfest in Osnabrück an. Dort misst sich der Spielmannszug Hattstedt dann mit mehr als dreihundert Vereinen aus ganz Deutschland.