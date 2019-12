Bredstedt : Spielmannszug-Orchester in Höchstform

Mit „A Scottish Portrait“ und „Drachenflug“ sowie einem Weihnachtspotpourri begeisterten die Bredstedter Musiker ihr Publikum.

von Udo Rahn

23. Dezember 2019, 12:15 Uhr

Bredstedt | Einen glanzvollen Schlusspunkt des Jahres setzten die Musiker des Spielmannszuges des Bredstedter Handwerkervereins mit ihrem Weihnachtskonzert. Das Orchester präsentierte sich 90 Minuten lang in der bis auf den letzten Platz besetzten St. Nikolai-Kirche in Höchstform. Souverän gaben im Wechsel Sonja Constabel und Thore Klein als Dirigenten den Takt an. Eindrucksvoll entführten die Musiker in das schottische Hochland mit der Suite „A Scottish Portrait“ in drei Sätzen von James Swearingen, arrangiert von Nikolas Bleifuß. Perfekt gelang die Darbietung der Komposition „Drachenflug“ des Profi-Flötisten Tobias Lempfer, der die Spielleute sehr oft in Workshops weiterbildet.

Spaß hatte das Publikum am Weihnachtspotpourri und „Rudolph, dem rotnäsigen Rentier“, das auch optisch der Hingucker war: Die jungen Leute hatten sich dazu extra knallrote Pappnasen aufgesetzt.

Hannelore Borchers aus der Nähe von Niebüll bekannte: „Ich muss zugeben, dass ich Spielmannszüge bisher nie als Orchester erlebt habe. Aber das hier war phänomenal und bewegend.“