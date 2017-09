Hattstedt : Spielmannszug holt Preise in Niedersachsen

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

von hn

erstellt am 23.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Der Spielmannszug Hattstedt hat erfolgreich an den Euro Musiktagen in Bösel/Niedersachsen teilgenommen. Die Veranstaltung mit einer 50-jährigen Tradition ist nicht mit anderen Musikfesten zu vergleichen. Neben Spielmannszügen und sonstigen Musikgruppen starteten in Bösel auch Exoten wie Trachtentanzgruppen oder Ballettschulen in den gleichen Klassen.

Der Spielmannszug Hattstedt wurde mit einem dritten Platz in der Show-Wertung ausgezeichnet, nur geschlagen durch zwei internationale Ballettgruppen. Weiterhin erhielten sie den Jugend-Sonderpreis für den besten Nachwuchszug.

Zu den Höhepunkten der Siegerehrung zählte auch, dass Stabführerin Ida Maria Schlein als beste Dirigentin in der Show-Wertung ausgezeichnet wurde. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung unter den Spielleuten, Offiziellen und mitgereisten Fans. „Wir sind alle total stolz auf unsere junge Stabführerin, die erst seit diesem Jahr den Spielmannszug anführt und mit ihrem Auftreten auch die Wertungsrichter immer wieder überzeugt“, so Vorstandsmitglied Melanie Falten. „Aber auch die Spielleute haben in diesem Jahr großen Fleiß und großes Engagement gezeigt und die tollen Erfolge in diesem Jahr erst möglich gemacht.“