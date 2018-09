Bredstedt : Spielmannszug holt Landesmeistertitel

Mit Pokalen, einem Titel und weiteren tollen Platzierungen sind die Bredstedter aus Norderstedt zurück.

von hn

17. September 2018, 15:23 Uhr

Mit einem großartigen Erfolgt ist der Spielmannszug Bredstedt von der Landesmeisterschaft der Spielmannszüge des Musikerverbandes Schleswig-Holstein aus Norderstedt zurückgekehrt.

In der Konzertwertung holten sich die Nordfriesen mit 91 von 100 Punkten als einziger Verein das Prädikat „hervorragend“ und übernahmen klar die Spitze.

In der Marschwertung belegte der Spielmannszug Bredstedt hinter dem Spielmannszug Hattstedt und der Nortorfer Spielergarde mit 85 Punkten den 3. Platz.

Die Spannung bei der Wertungsbekanntgabe im Stadtpark von Norderstedt sollte jedoch noch erst ihren Höhepunkt erreichen, denn nur die Addition der Punkte aus Marsch- und Konzertwertung entscheidet schließlich über den Titel als Landesmeister. Die Freude und der Jubel kannten keine Grenzen mehr, als es schließlich hieß: Landesmeister 2018 des Musikerverbandes Schleswig-Holstein ist der Spielmannszug Bredstedt.

Die Bredstedter Musiker lagen sich in den Armen und ließen ihren Freudentränen freien Lauf. Die vielen Proben hatten sich ausgezahlt, der Titel der Lohn für diese Arbeit.

Der Tag hatte insgesamt unter einem guten Stern gestanden. Mit rund 2.000 Musikern trafen sich die Bredstedter in Norderstedt, um in verschiedenen Klassen die Besten zu ermitteln. Für die Konzertwertung hatten sie zwei Musikstücke vorbereitet: „Connemara“ – ein Titel mit irisch angehauchten Melodien – und als zweiten Beitrag die „Rungholdt-Saga“, eine Uraufführung. Extra für dieses Musikfest hat Tobias Lempfer dieses Stück für die Bredstedter Musiker komponiert. Nachdem die letzten Noten verklungen waren, brach im Publikum Jubel aus. „Standing ovations“ schlossen sich an.

Ein gutes Gefühl hatten die Spielleute auch in der Marschwertung. Für diesen Teil der Wertung wurde schon seit März eine extra Übungseinheit pro Woche eingelegt. Es sollte sich lohnen.

Unter die Freundentränen mischten sich nach der Rückkehr auch Abschiedstränen. Der Dirigent der Bredstedter Truppe, Thore Klein, gibt nach drei erfolgreichen Jahren aus beruflichen Gründen sein Amt ab. Seine Nachfolgerin ist Sonja Constabel. Ein Wiedersehen mit Thore Klein wird es beim alljährlichen Weihnachtskonzert am 3. Advent geben. Dann wird er die Stücke aus der Konzertwertung noch einmal für alle dirigieren.