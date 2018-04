Spielmannszug Bredstedt lädt zum Maifest

von Stephan Bülck

29. April 2018, 14:20 Uhr

„1. Mai – Sei dabei“, unter diesem Motto veranstalten die Ehrenamtler des Spielmannszuges des Bredstedter Handwerkervereins nach einjähriger Pause zum 15. Mal ein Fest zum Start in den Wonnemonat Mai. Morgen startet um 11 Uhr ab dem Feuerwehrgerätehaus in der Gressstraße ein Umzug durch die Stadt, um den Maibaum zum Festplatz in der Westerstraße zu bringen. Jeder, der möchte, darf sich anschließen und mitlaufen. Am Ziel heißt es Tanz um den Maibaum mit den Kindern und Erwachsenen der Tanz- und Trachtengruppe Bredstedt unter der Leitung von Tina Staupe. Mit dabei sind die Linedancer unter der Regie von Geli Hansen, die Drumband des Nachwuchszuges „Stöpselorkestra“ im Spielmannszug sowie ab 13 Uhr Femke Holthusen mit ihrer Band. Für Kinder gibt es eine Spielfläche.