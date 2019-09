Spielfest wird neu erfunden

Tag der UN-Kinderrechtskonvention 2020 soll Auftakt für ein frisches Konzept mit Kulturangeboten sein

15. September 2019

husum | Als ständige Mahnung, die Rechte der Kinder zu achten, dient in Husum seit 30 Jahren das große Spiel- und Sportfest auf dem Jahn-Sportplatz. Aus der Taufe gehoben wurde es, als die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedeten. Das Fest hat sich überörtliche Bedeutung erworben, was gestern einmal mehr der starke Zustrom von Familien mit Kindern auch aus Nachbarorten belegte.

Noch bevor Bürgermeister Uwe Schmitz das Fest eröffnet hatte, tobten Mädchen und Jungen bereits über die für verschiedene Altersstufen gedachten Hüpfkissen und Riesen-Luftschlangen. Der Verwaltungs-Chef hatte später sein eigenes Vergnügen an den kunterbunten Angeboten von einem Dutzend Vereinen und ließ sich am Stand des Husumer Missionswerkes, einer freien Christengemeinde, auf der Stirn einen Anker als Tattoo platzieren.

Lars Wulff, Leiter des städtischen Kinder- und Jugendforums BISS als Veranstalter hat jedes Jahr mit seinem Team einen erheblichen organisatorischen Aufwand zu leisten. Er bemerkt einen leichten Rückgang der Anbieter. Nur ein knappes Dutzend Vereine hat sich dieses Jahr beteiligt. Parallel seien die Preise der gewerblichen Anbieter etwa der zahlreichen Hüpfkissen gestiegen. Wulff kündigte daher an, dass schleunigst das Konzept überdacht werde für einen Neustart im nächsten Jahr. Er denkt an mehr Kultur, sogar an Film und Theater zur Unterhaltung der Besucher. „Mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention, die auch das Recht auf Freizeit und Spaß einschließt, sollten mehr Inhalte transportiert werden.“ Auf jeden Fall werde es 2020 das Fest wieder geben, wenn auch mit neuem Auftritt – „und es findet am 20. September statt, genau am Tag der Kinderrechtskonvention.“

Ein Rundgang: Die Sicherheit der Kinder stellte die DLRG in den Mittelpunkt ihrer Aktionen. Kinder erkundeten in einem Riesenpuzzle aktuelle Baderegeln. Ein Schminkstand war umlagert. Und an einem Dummy konnten sogar Kinder Erste Hilfe üben. Jugendleiter Malte Saß (17) betonte, dass das Programm etwa dem entspreche, mit dem die DLRG auch in Kindertagesstätten gehe. Werben für Erste Hilfe liegt ihm besonders am Herzen, zumal in Deutschland nur bei knapp 34 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände eine Reanimation durch Laien begonnen werde. Diese Quote liege in Skandinavien bei 70 Prozent.

Beim Missionswerk stand neben Basteln und Schminken das Gleichnis von der wunderbaren Perle im Mittelpunkt. Marlene Biemann erläuterte, dass der Mensch von Gott als Perle angesehen werde, ein Zeichen der Wertschätzung. Darum drehte sich auch ein dort aufgeführtes Theaterstück.

Beim TSV Husum ging es, wie konnte es anders sein, um den Sport. Umlagert war das Fußball-Dart – Schießen auf eine riesige Scheibe.