Der Jarling-Fotokalender 2019 wurde von Achim Lessing bestückt.

„Unter der Kuh hängt die Milch“, heißt es in einem Kinderspruch. Für den Fotografen des Jarling-Fotokalenders war die Kuh Ausgangspunkt einer ganzen Bildserie. Nachdem Achim Lessing das Spigelbild eines Wiederkäuers im Kasten hatte, machte er sich auf die Suche nach weiteren spiegelverkehrten Motiven in Nordfriesland – und das sehr erfolgreich. Sein Jarling lässt die Wahlheimat des gebürtigen Berliners (Jg. 1949) in ganz neuem Licht erscheinen. Der Jarling, herausgegeben von Gondrun Hoffmann, Mikro Honnens und Marlene Kunz, ist im Buchhandel oder beim Nordfriisk Instituut, Telefon 04671/60120, erhältlich.