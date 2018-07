Nordfriesland : Spezialensemble aus Leipzig auf Tour

Das junge Leipziger Spezialensemble für Alte Musik La Protezione della Musica macht Station in St. Peter-Ording, auf Nordstrand und in Mildstedt.

von hn

29. Juli 2018, 07:00 Uhr

Zum dritten Mal ist das junge Leipziger Spezialensemble für Alte Musik La Protezione della Musica in Schleswig-Holstein unterwegs. Im Programm „Alleluja, lobet den Herren“ werden acht Sängerinnen und Sänger von 16 Instrumentalisten mit u. a. Zinken, Blockflöten, Dulzianen, Violen da Gamba, Harfe, Lauten, Orgel und Cembalo begleitet. Es erklingen großbesetzte Werke von Michael Praetorius und Heinrich Schütz die – so die Räume es zulassen – mit getrennt aufgestellten Vokal- und Instrumentalchören aufführt werden. Zu hören ist alles Morgen (29.) in St. Peter-Ording, 20 Uhr, (St. Petri-Kirche), Montag (30.), 20 Uhr, auf Nordstrand (St. Knud) sowie Dienstag (31.) ab 19 Uhr in der Mildstedter Kirche St. Lamberti.