Garding : Sperrung der B 202 dauert noch an

von Ilse Buchwald

erstellt am 12.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Nach wie vor ist in und um Garding Geduld gefragt, die Sperrung der B 202 wird noch andauern. Eigentlich sollte der erste Abschnitt der Sanierung, zwischen Garding und Tating-Heisternest, schon am 8. November abgeschlossen sein. Dann gab es einen Wassereinbruch in der Baustelle, und der 12. November wurde als Abschlussdatum vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) genannt. Nun verzögert sich das Ende der Bauarbeiten, auf das alle Anlieger und Kraftfahrer in der Region sehnsüchtig warten, einmal mehr. Es war in der vergangenen Woche kein Asphalt zu kriegen, so der LBV auf Anfrage. Aber nun, wenn das Wetter mitspielt, soll am Montag (13. November) und Dienstag (14. November) die letzte Lücke in Höhe der ehemaligen Landesberufsschule in Garding geschlossen werden. „Dann wird die Straße am Dienstagabend freigegeben“, so Heiko Tessenow, stellvertretender Leiter der LBV-Filiale Flensburg. Immerhin wäre Garding dann wieder vom Westen Eiderstedts komplikationslos zu erreichen.

Vor allen Dingen die Anwohner in Garding und Kirchspiel Garding sowie an der Umleitungsstrecke durch Welt würden aufatmen. Bei etlichen liegen die Nerven blank, nicht nur wegen der Umwege, sondern auch, weil die Polizei verstärkt kontrolliert. So liegt ein besonderes Augenmerk auf Sandwehle, Ortsteil von Kirchspiel Garding, durch den die B 202 führt. Denn die ist in diesem Bereich bereits fast fertiggestellt, aber wegen Restarbeiten, wie Markierungen auftragen und Fugen schneiden, noch gesperrt. Dort bieten sich allerdings einige Abkürzungen an, um nach Garding hineinzufahren. Doch in diesen Straßen heißt es weiterhin „Durchfahrt verboten“. „Wegen der Restarbeiten war es für uns keine Option den Abschnitt zwischen Heisternest und Kirchspiel Garding schon vorab freizugeben“, so Tessenow, „weil wir ihn für die Bauarbeiten dann wieder tageweise hätten sperren müssen. Das hätte nur für Chaos gesorgt.“ Sollten sich nun die Asphaltierungsarbeiten weiter verzögern, will der LBV über eine befriedigende Lösung für die Anlieger nachdenken, so Tessenow.

Auf der anderen Seite von Garding bleibt die B 202 in Richtung Katharinenheerd noch bis Ende des Monats gesperrt. Auch dort wird die Fahrbahn saniert. Innerorts ist das mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Denn die Baustelle beginnt auf halber Höhe der Feuerwehr, auf diesem Gelände sind auch Rettungsdienst und Polizei untergebracht. „Für die Feuerwehr ist die Situation akzeptabel“, sagt Wehrführer Dennis Kielinski. Er hätte sich allerdings vorab ein Gespräch mit dem LBV gewünscht. Das habe nun am Montagabend stattgefunden. Auch die Tankstelle ist weiterhin erreichbar, ebenso ein Autohaus, von dem das Gerücht geht, das es während der Bauarbeiten zugemacht hätte. „Es funktioniert alles mit der Baustelle“, sagte Thomas Paetow auf Anfrage. „Wir können uns nicht beklagen. Auch wenn zu Anfang einige Kunden von der Polizei weggeschickt worden waren.“

Auch er hatte an dem Gespräch am Montag mit LBV, Baufirma, Polizei und Feuerwehr teilgenommen. Dabei ging es darum, wie der Ablauf verbessert werden könnte. Unter anderem soll die Polizei in diesem Bereich verschärft kontrolliert haben, weil Autofahrer mit hohem Tempo durch die Baustelle gerast seien.