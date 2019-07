Friedrichstadt : Spendengelder aus der Remonstranten-Kirche gestohlen

Am Sonntag (7.) wurde der Diebstahl entdeckt. Die Täter beschädigten auch Tür und Wand. Nun werden Zeugen gesucht.

von Patricia Wagner

08. Juli 2019, 17:13 Uhr

Friedrichstadt | Diebe waren in Friedrichstadt unterwegs und haben Spendengelder aus der Remonstrantenkirche in der Prinzessstraße gestohlen. Das teilte der Vorsitzende der Kirchengemeinde, Jan C. Büddig, mit.

Die Kirche ist während der Sommermonate von 10 Uhr bis zirka 18 Uhr für interessierte Besucher geöffnet. Im Eingangsbereich befindet sich an der Wand eine kleine Spendendose, die regelmäßig geleert wird. Wer eine Broschüre mitnimmt oder einfach nur etwas zum Unterhalt der Kirche spenden möchte, wirft ein paar Münzen ein, so Büddig.

Jan Büddig

Unbekannte haben beim Versuch, die Dose von der Wand zu brechen, den Türrahmen, die Wand und eine Plexiglasscheibe beschädigt. Erfolg hatten die Täter allerdings erst, als sie das Schloss herausschlugen und so die Dose öffneten. Der gesamte Inhalt wurde entwendet.

„Die Tat fiel auf, als wir am Sonntag (7.) die Dose leeren wollten“, erklärte Büddig. Wann genau der Diebstahl geschah, kann er nicht sagen. „Es muss im Laufe der vergangenen Woche gewesen sein, denn am Sonntag davor war noch alles in Ordnung.“

Ärgerlich und unverständlich bleibt es aber in jedem Fall. Jan C. Büddig, Kirchen-Vorstand

Die Remonstranten-Kirche in Friedrichstadt ist die einzige, die es außerhalb der Niederlande gibt , und ist für viele Gäste der Stadt ein fester Programmpunkt. Die Remonstranten verließen im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts aus Glaubensgründen ihre niederländische Heimat und erhielten die Erlaubnis von Herzog Friedrich, die Friedrichstadt zu gründen.

„Der Kirchenvorstand hat immer die Ansicht vertreten, dass die Kirche geöffnet und frei zugänglich sein soll“, betonte Büddig. Man würde ungern etwas daran ändern. Dennoch habe der Vorfall die Gemeinde sehr getroffen. Wie man zukünftig verfahre, soll nun im Vorstand besprochen werden. „Ärgerlich und unverständlich bleibt es aber in jedem Fall“, fügte der Vorsitzende hinzu, der die Tat bei der Polizei angezeigt hat.

Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Friedrichstadt unter Telefon 04881/310 oder bei der Husumer Dienststelle unter 04841/8300 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?