Kreis Nordfriesland : Spektakulärer Unfall in Bredstedt: Lkw schiebt Pkw auf Ampelmast

Bredstedt | Das Bild lässt zunächst Schlimmeres vermuten: Trümmerteile liegen auf der Straße, ein schwarzer Kombi hängt auf einer umgeknickten Ampelanlage: Doch bei dem spektakulär aussehenden Unfall in der Drelsdorfer Straße in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) hat sich am Donnerstagvormittag niemand verletzt. Das teilte Sandra Otte, Pressesprecherin der Polizei Flensburg, auf Nachfrage von shz.de mit.

Demnach waren an dem Unfall ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Eine Ampelanlage sei durch den Unfall schwer beschädigt worden, sagte Otte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

