Schornsteinfeger in Wyk auf Föhr : Spektakuläre Spenden-Aktion: Schornsteinfeger helfen Hospiz in Niebüll

29. Dezember 2017, 17:22 Uhr

Silvester reisen Nordfrieslands Schornsteinfeger und die Flensburger Percussion-Band policia do samba mit der Fähre ab 9.40 Uhr von Dagebüll nach Föhr, um Spenden für den Förderverein Stationäres Hospiz Nordfriesland zu sammeln. Bei der Ankunft verlässt die Truppe mit atemberaubenden Trommel-Rhythmen das Schiff. Jedem Spender schwärzen die Glücksbringer die Nase, was alle anderen eher blaß aussehen lassen wird. Mittags werden auf der Promenade Hufeisen versteigert – ebenfalls für den guten Zweck. Die Rückfahrt beginnt um 13.20 Uhr. Seit 2009 wurden durch diese Events 35.567,28 Euro gesammelt, das in die dringend erforderliche Erweiterung des Katharinen-Hospizes in Niebüll fließt.