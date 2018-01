V8 Wankers im Speicher Husum : Speed-Rocker mit Benzin im Blut im Speicher Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: Evelyn Steinwegklein 1 von 1

erstellt am 03.Jan.2018

Sie gelten als Speerspitze des deutschen Speed Rock ’n’ Rolls: Die im Jahr 2000 gegründeten V8 Wankers sind nicht nur Überlebende der Punk-’n’-Roll-Bewegung, sondern haben ihren ureigenen Stil in 16 Jahren auch international etabliert. Überall auf der Welt ertönt ihr Schlachtruf „We are the first of Rock“ – nach dem gleichnamigen Gassenhauer von ihrem mittlerweile achten Studioalbum. Die „Faust des Rocks“ spricht mit ihrer benzingetränkten Mischung aus klassischem Hardrock mit Punk und Rockabilly denn auch Rocker, Punks, Chopper- und V8-Fahrer gleichermaßen an, heißt es dazu in einer Ankündigung des Husumer Speichers, wo die Band am Freitag, 12. Januar, ab 20.30 Uhr ihre Visitenkarte abgibt. Als Vorgruppe steht G.O.D auf dem Programm.