Nordfriesland : SPD: Neuer Schwung vor der Wahl

Carsten F. Sörensen ist neuer Vorsitzender der SPD-NF. Die Genossen nominierten in Bredstedt auch ihre Kreiswahl-Kandidaten.

Nordfrieslands SPD hat sich kräftig geschüttelt und neu aufgestellt. Bei einer mehr als sechsstündigen Mammut-Tagung am Sonnabend in Bredstedt stellten rund 100 Mitglieder und Delegierte – ganz ohne Groko-Diskussion – die Weichen für die Zukunft. In großer Geschlossenheit bestimmten sie nicht nur eine neue Führungsspitze für den 1.140 Mitglieder zählenden Kreisverband, sondern auch die 23 Direkt- und 36 Listenkandidaten für den Wahltag am 6. Mai. Außerdem dem wurde einstimmig ein umfangreiches Kreistags-Wahlprogramm verabschiedet.

Neuer SPD-Kreisvorsitzender ist jetzt Carsten F. Sörensen. Der 62-jährige Rechtsanwalt aus Stedesand wurde auf dem Kreisparteitag mit 92 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Sörensen – er ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Kreistag – war der einzige Bewerber. Mit Heinke Arff und Stefan Runge hatte er sich in den vergangenen Monaten interimsweise bereits den gleichberechtigen Vorsitz im Kreisverband geteilt. Mit Sörensens Wahl ist nun auch der Schlussstrich unter das Kapitel Matthias Ilgen gezogen. Dieser war nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl im Herbst als Kreisvorsitzender zurückgetreten (wir berichteten).

Carsten F. Sörensen ist ein SPD-Urgestein und schon seit mehr als 40 Jahren in der Partei. In seiner Rede erinnerte er an „sehr stürmische Zeiten“, die der Kreisverband zuletzt hatte erleben müssen. Ihm gehe es darum, zusammenzuführen und solidarisch füreinander einzustehen: „Bei allen Meinungsunterschieden müssen wir uns immer klar machen, dass wir Mitglied ein und derselben Gesinnungsgemeinschaft sind.“ Dies gelte es auch nach außen zu leben und zu verkörpern – „dann werden wir auch die Wähler überzeugen“, sagte er. Dass die Genossen den eingeschlagenen Weg mitgehen, zeigte exemplarisch die Aussage des Juso-Kreisvorsitzenden Truels Reichardt: „Wir fühlen uns jetzt deutlich mehr mitgenommen.“

Mit einem satten Vertrauensbeweis von knapp 94 Prozent aller Stimmen wurde auch Siegfried Puschmann als neuer Vize-Kreisvorsitzender ausgestattet. Der 67-jährige Bordelumer – er ist stellvertretender SPD-Fraktions-Chef im Kreistag und erster stellvertretender Kreispräsident – möchte sich künftig vor allem auch einbringen, „um das Erscheinungsbild der SPD in Nordfriesland zu verbessern“. Komplettiert wird der Vorstand durch Marc Timmer (Husum) als Schriftführer und Daniel Andersen (St. Peter-Ording) als Beisitzer.

Mit Blick auf die erfolgreiche Kreistagsarbeit der vergangenen Jahre hoffen nun alle auf ein gutes Abschneiden bei der anstehenden Kreiswahl. 2013 hatte die SPD 24,1 Prozent der Wählerstimmen und damit zwölf von 52 Sitzen im Kreistag erreicht. Die Fraktion war in Folge zweier Abtrünniger aber auf zehn Mandate geschrumpft. In den Wahlkampf ziehen Nordfrieslands Sozialdemokraten mit dem amtierenden Fraktions-Chef im Kreistag, Thomas Nissen, und seiner Stellvertreterin Heinke Arff als Spitzenkandidaten. Auf Platz drei rangiert dann SPD-Chef Sörensen, der ebenfalls Vize-Fraktions-Chef ist.

Die komplette Liste wurde auf Empfehlung des Vorstandes mit Blick auf regionale Gesichtspunkte, Arbeitsfähigkeit der künftigen Fraktion, Frauen-Quote und Juso-Nachwuchs austariert. „Die Quadratur des Kreises“, wie Thomas Nissen feststellte. Denn nicht einmal alle bisherigen Kreistags-Abgeordneten sind darauf abgesichert.

Auf vorderen Plätzen folgen dem Spitzentrio: Sabine Müller, Truels Reichardt, Margitta Broda, Siegfried Puschmann, Regine Scheuermann, Torsten Schumacher, Olde Oldsen – er setzte sich auf dieser Position in der einzigen Kampfabstimmung gegen Stefan Runge (nun Platz 14) durch –, Jürgen Laage, Matthias Piepgras, Hans Jacobsen und auf Platz 15 Jens-Peter Jensen.

Die 23 Wahlkreis-Kandidaten: Regine Scheuermann, Eberhard Eberle, Siegfried Puschmann, Daniel P. Martinen, Oliver Straßner, Matthias Piepgras, Thomas Nissen, Hendrik Schwind-Hansen, Carsten F. Sörensen, Hans Jacobsen, Karsten Hansen, Olde Oldsen, Heinke Arff, Bernd Börensen, Sabine Müller, Stefan Runge, Torsten Schumacher, Jürgen Laage, Truels Reichardt, Margitta Broda, Perry Lange, Dirk Althof und Jens-Peter Jensen.