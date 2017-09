Nach umstrittenen Wahlkampf : SPD-Mann Matthias Ilgen erleidet Schiffbruch in Nordfriesland

Kommentar von Jörg von Berg aus unserer Nordfriesland-Redaktion: Abgewatscht Es ist eine Klatsche – noch dazu mit Ansage. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Ilgen war gestern chancenlos im Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord, der Trend einmal mehr kein Genosse. Teilweise sind die Imageprobleme der SPD an der Westküste aber auch hausgemacht – vom Hin und Her um eine Land- oder Bundestagskandidatur über interne Querelen bis hin zur verunglückten Parteitags-Choreografie mit desolatem Wiederwahl-Votum des Kreis-Chefs kurz vor der gestrigen Wahl. So lässt sich das Ruder nicht herumreißen, selbst wenn man vier Jahre in Berlin geackert und Schlagzeilen mit der Trump-Axt im Walde gemacht hat. Am Ende bleibt die Frage, ob die NF-SPD und Matthias Ilgen so überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft haben. Astrid Damerow darf sich einfach nur freuen. Ohnehin über die Landesliste abgesichert, erreichte die erfahrene CDU-Politikerin ein vorzeigbares Direktwahl-Ergebnis. Vor ihr liegt nun aber viel Arbeit. Denn es wird einige Zeit dauern, sich in der Bundeshauptstadt ein Standing zu erarbeiten, wie es ihr Vorgänger Ingbert Liebing zuletzt auch als Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung hatte. Um in der Berliner Gemengelage der Interessen etwas für den Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord zu erreichen, braucht es eine starke Stimme für die Westküste.