Kreispolitik in Nordfriesland : SPD-Kreistagsabgeordneter Reichhardt Truels fordert Legalisierung von Cannabis

Der Konsum und der THC-Gehalt von Cannabis steigen: Kreistagsfraktionen äußern sich zu “kontrollierter Abgabe“.

„Eine Legalisierung von Cannabis kann viele Probleme lösen, die erst dadurch vorhanden sind, dass Cannabis illegal ist“, schreibt der SPD-Kreistagsabgeordnete Reichardt Truels auf der Facebookseite der Husumer Nachrichten.

Er bezieht sich auf einen dort verlinkten Artikel, indem es um den Anstieg des Cannabis-Konsums in Nordfriesland geht.

Er bedauere, dass sich die Landesregierung auf keinen „Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis“ einigen konnte. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Thomas Nissen, erklärt dazu, dass es sich dabei um eine Privatmeinung von Truels handele und betonte, dass sich die SPD-Kreistagsfraktion nicht mit dem Thema Cannabis-Konsum befasst habe.

Jedoch macht er auch deutlich, dass sich die Meinung seines jungen Parteikollegen durchaus mit einer Beschlusslage des SPD-Landesverbandes decke, in der mit großer Mehrheit für ein Modellprojekt gestimmt wurde.

Schwieriges Thema

Große Mehrheit bedeute aber auch, dass eben eine Minderheit Probleme in einer Legalisierung sehe und es „ein spannendes und begrüßenswertes Ringen um den richtigen Weg“ gebe.

Ein schwieriges Thema, doch was tun, wenn trotz Verbotes der Konsum und, wie die Kriminalpolizei feststellt, der THC-Gehalt in den letzten Jahren drastisch zugenommen hat? Was sagen die anderen Fraktionsvorsitzenden des Kreistags zu dem Thema?

"Kriminalität den Boden entziehen"

„Sucht entsteht vor allem durch persönliche Belastungen. Hier sind Lebensumstände, Arbeitsüberlastung und Leistungsdruck häufig die Ursache. Verbote helfen generell wenig, deshalb ist es besser, auf der einen Seite der Kriminalität den Boden zu entziehen und auf der anderen Seite durch gute Prävention und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen der Entstehung von Sucht grundsätzlich entgegen zu wirken“, erklärt etwa Lars Schmidt von der Fraktion Zukunft.

Und auch der SSW bedauert das Scheitern des Modellversuchs und erklärt, dass es an der Zeit sei, das Thema erneut in den politischen Fokus zu nehmen, da die Erfahrung gezeigt habe, dass Verbote und Strafen nichts am Konsum ändern würden.

SSW fordert wirksame Prävention

Dennoch betont Ullrich Stellfeld-Petersen: „Der SSW will mit dem Modell-Antrag weder den Absatz von Cannabis ankurbeln noch Menschen zum Kiffen verleiten. Uns geht es schlicht und einfach um den Schutz derjenigen, die Cannabis konsumieren. Und es geht uns um eine wirksamere Prävention und Aufklärung über die hiermit verbundenen Risiken.“

Anstieg von THC-Gehalt

Und auch die FDP-Fraktion stellt fest, dass ein „irgendwie gearteter Drogenkonsum“ schlecht oder gar nicht kontrollierbar sei und dass auch eine Strafandrohung Konsumenten nicht vom Konsum abhalte.

Zudem betrachte die FDP den Anstieg des THC-Gehalts in Cannabis mit Sorge und sieht „dringenden Handlungsbedarf. Eine kontrollierte Abgabe könne ein möglicher Ausweg sein: „Wir haben dabei auch Menschen im Auge, die bedingt durch einen besonderen Krankheitsverlauf, Linderung durch die Aufnahme entsprechender Drogen erfahren.

Es ist wichtig, verantwortlich handelnde Menschen nicht gleich zu kriminalisieren. Dabei können staatlich beaufsichtigte Abgabestellen für geprüfte Drogen mit keiner oder sehr geringer psychoaktiver Wirkung helfen, den Druck auf die Konsumenten und die Strafverfolgungsbehörden senken“, erklärt der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Jörg Tessin.

Die CDU-Fraktion verweist lediglich auf die Zuständigkeit von Bund und Land zu dem Thema. AfD, Grüne und Wählergemeinschaft haben auf eine Anfrage nicht reagiert.