St. Peter-ording : Spaziergänger vor dem Ertrinken gerettet

In eine gefährliche Situation hatten sich zwei Strandbesucher am Sonntagnachmittag (27. August) in St. Peter-Ording gebracht. Sie hätten ertrinken können, wie die DLRG St. Peter-Ording jetzt mitteilt. Die beiden hatten von der Ordinger Sandbank aus die Fahrrinne in Richtung Tümlauer-Koog überquert, um sich dort auf einer Sandbank in die Sonne zu legen. Einige Zeit später war der Rückweg durch das auflaufende Hochwasser in sämtliche Richtungen vollständig versperrt worden. Versuche den Priel zu durchqueren scheiterten auf Grund von Strömung und Tiefe der Fahrrinne. Da von dem Standort aus ein Notruf per Mobiltelefon nicht möglich gewesen ist, machten sich die beiden mit Hilferufen bemerkbar. Andere Strandgäste erkannten die gefährliche Situation und wählten den Notruf. DLRG St. Peter-Ording, die Freiwillige Feuerwehr Tating, Rettungsdienst und Polizei begaben sich dann vom Tümlauer Koog und von Westerhever aus auf die Suche nach den gemeldeten Personen. Parallel dazu wurde am Ordinger Strand ein Boot der Tourismus-Zentrale und der DLRG-Rettungsjetski zu Wasser gebracht worden. Dann hieß es: Ende gut, alles gut: „Mit dem Jetski konnten wir die Sandbank mit den beiden vom Wasser eingeschlossenen Personen schnell erreichen und diese sicher zur Ordinger Sandbank übersetzen“, berichtet Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz der DLRG St. Peter-Ording.





von Ilse Buchwald

erstellt am 28.Aug.2017 | 12:22 Uhr