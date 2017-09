Husums Haushalt : Spagat zwischen Konsolidierung und Investition

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Herbstzeit ist Haushalts-Zeit in den Kommunen. Um Prioritäten zu setzen, in welchen Bereichen die Stadt Husum im kommenden Jahr Geld ausgeben soll und in welchen sie sich eher zurückhalten soll, haben Kommunalpolitiker aller Fraktionen während des Sommers einen Plan zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet.

Klar ist und bleibt: Husum ist im Lande eine der am meistverschuldetsten Mittelstädte und muss sparen. Doch das ist gar nicht so einfach, erläutert der Vorsitzende des Finanzausschusses, Ralf Fandrey: Beim Haushaltsvolumen von knapp 50 Millionen Euro kann die Kommune nur bei wenigen Millionen frei entscheiden, ob und wofür sie sie ausgeben möchte. Ein großer Teil geht für Ausgaben wie beispielsweise Kita-Kosten drauf, die schlicht gezahlt werden müssen.

Aber die gute Nachricht zuerst: Nachdem Husum schon in diesem Jahr deutlich mehr Gewerbesteuer eingenommen hat als erwartet, rechnet man auch für 2018 damit, dass diese Geldquelle kräftig sprudeln wird. Langfristig kann die Stadt damit aber nicht rechnen, da es sich dabei um einmalige Steuernachzahlungen handelt. Zudem sorgen die kurzfristigen Steigerungen dafür, dass Husum weniger Schlüsselzuweisungen erhält und höhere Umlagen an Kreis und Land zahlen muss.

Zunächst aber will die Stadt die zusätzlichen Gewerbesteuer-Einnahmen dafür nutzen, Investitionen zu finanzieren und kann dadurch darauf verzichten, Kredite in Höhe von 4,4 Millionen Euro aufzunehmen. Außerdem, so heißt es im Konsolidierungspapier weiter, gebe es deshalb derzeit keinen Grund, darüber zu debattieren, ob Gewerbe- und Grundsteuer erhöht werden muss.

Um neue Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, wünscht sich die Politik, dass die Stadt Grundstücke im Gewerbegebiet erwirbt, um für Firmen, die sich in Husum ansiedeln wollen, neue Gewerbeflächen ausweisen zu können. Derzeit gibt es nämlich kaum noch freie Gewerbeflächen (wir berichteten).

Geht es darum, Geld in den Erhalt von Straßen, Schulen oder Kitas zu stecken, möchte die Politik nicht knauserig sein: „Eine Vernachlässigung von notwendigen Erhaltungsinvestitionen (. . .) stellt nichts weiter dar als eine Verschiebung dieser Lasten in die Zukunft. Mit der Folge, dass der Handlungsspielraum für spätere Stadtverordnete massiv eingeschränkt wird.“ Konkreter wird der Konsoliderungsplan dazu allerdings nicht.

Wofür die Stadt in den kommenden Jahren Geld ausgeben muss, sind allerdings nicht nur Schulen und Straßen: So steht ja neben dem Bau einer neuen Schwimmhalle bekanntermaßen unter anderem die Neugestaltung der Dockkoog-Spitze oder die Überplanung des Schobüller Schwimmbad-Geländes an. Wann diese Projekte allerdings umgesetzt werden sollen und wie viel sie die Stadt kosten, steht derzeit noch nicht fest. Abgesehen von diesen Großprojekten möchte die Politik die jährlichen Investitionen für die kommenden drei Jahre auf vier Millionen Euro pro Jahr deckeln.

Auch an die Verwaltung ergeht von Seiten der Politik ein Spargebot: Die Stadtverwaltung soll es schaffen, im Jahr 200 000 Euro weniger auszugeben. Auf welchem Wege das geschehen kann, sei derzeit noch nicht klar, so Fandrey.