Mildstedt : Sozialausschuss nimmt Spielplätze unter die Lupe

Bei einer Rundtour durch Mildstedt werden Mängel und Fortschritte aufgelistet. Weiteres Thema in der Sitzung: Die Kindergärten sind bereits für 2019 komplett ausgelastet.

von Helmuth Möller

18. Oktober 2018, 15:23 Uhr

Erst auf Tour und dann in den Sitzungssaal: Die jüngste Sitzung des Mildstedter Jugend- und Sozialausschusses startete mit einer Rundreise über die Spielplätze der 4000-Einwohner-Gemeinde. Chauffiert wurde das Gremium vom ehemaligen Wehrführer Hartmut Jessen.

Zu Beginn nahmen die Ausschuss-Mitglieder den 959 Quadratmeter großen Spielplatz am Langsteeven in Augenschein. 500 Quadratmeter davon sind reine Grünfläche – und der Platz ist auch für die Bewohner des angrenzenden Baugebietes „An de Knick“ vorgesehen. Weiter ging es zu den beiden Spielplätzen am kommunalen Kindergarten: Einer davon ist den bis zu drei Jahre alten Mädchen und Jungen vorbehalten, der andere den größeren Kindern. An der nächsten Station, dem Spielplatz an der Gemeinschaftsschule, muss die Seilbahn mit einem neuen Seil versehen werden. Zuletzt machte die Gruppe auf der vorgesehenen Fläche für den Spielplatz im Neubaugebiet Maaschen Station. 540 Quadratmeter sind für diesen Platz eingeplant – zusätzlich soll von dort aus auch eine Überwegung über den Saabeksgraben zum geplanten neuen Kindergarten entstehen.

„17.620 Quadratmeter Fläche umfassen die acht Spielplätze unserer Gemeinde. Für Unterhaltung und Reparaturen sind die Bauhofmitarbeiter zuständig“, erklärte Bauhof-Leiter Jörg Boysen und gab unter anderem bekannt: „Die Spielplätze werden jetzt gekennzeichnet – damit man weiß, von wo aus man den Notruf absetzt. Im Übrigen überprüfen wir jeden Spielplatz einmal monatlich.“

Zurück im Sitzungssaal wies Bürgermeisterin Telse Jacobsen darauf hin , dass für den neuen Spielplatz Maaschen 20.000 Euro im Haushalt eingestellt sind, um diesen mit Spielgeräten auszustatten.

Der Kreis Nordfriesland werde die Kita-Betriebskosten von sechs auf zehn Prozent erhöhen, informierte Gemeinde-Chefin Jacobsen in ihrem Bericht. Darüber hinaus habe nun der Deich- und Hauptsielverband (DHSV) die Maßnahmen der Ortsentwässerung Mildstedt abgenommen. „Und der DHSV ist mit der ausführenden Firma aus Heide sehr zufrieden.“

Aus dem kommunalen Kindergarten berichtete Leiterin Antje Feddersen, dass für die Krippe für das nächste Kindergartenjahr 17 neue Anmeldungen vorliegen, für die Regelgruppen 21 Anmeldungen. Fazit: „Wir sind voll ausgelastet.“ Mit dem gleichen Ergebnis wartete der Leiter der evangelischen Einrichtung auf. Für das nächste Jahr liegen dort für die 19 freien Plätze bereits 14 Anmeldungen vor. Für die neue Krippengruppe gibt es für 2019 mehr Anmeldungen als Plätze. Auf die Frage, wann man denn mit dem Kindergarten-Neubau rechnen könne, sagte Carsten Ludwig: „Wir hoffen auf 2020.“

Der nächste Sitzungstermin für den Jugend- und Sozialausschuss wurde von den Mitgliedern auf Montag, 12. November, 19.30 Uhr festgelegt.