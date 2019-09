Siedlung Hockensbüll : Sozialausschuss: Handeln statt diskutieren

Der Husumer Ausschuss für Soziales und Jugend folgt einem WGH-Antrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum in der Siedlung Hockensbüll.

Husum | Helmut Stemke ging es ums Prinzip. Alle Jahre wieder, so der WGH-Politiker, hörte sich der Ausschuss für Soziales und Jugend den Wohnungslosenbericht von Jürgen Laage an. „Und alle Jahre wieder sind wir uns einig, dass etwas geschehen muss. Aber das vergisst man hinterher schnell wieder.“ Umso wichtiger war es, dass sich eine Arbeitsgruppe gebildet und die Stadtverwaltung zu dieser Frage ein „sehr gutes Strategiepapier“ entwickelt habe.

„Wir sind verpflichtet, Lösungen zu erarbeiten“, führte Stemke aus und ließ keinen Zweifel daran, dass diese dann nicht in der Schublade schlummern dürften, sondern zügig umgesetzt werden müssten. Um diesen Prozess zu beschleunigen, legte die WGH-Fraktion dem Ausschuss einen Antrag vor: Das Gremium möge dem Stadtverordnetenkollegium empfehlen, im Bereich Hockensbüll (sozial) geförderten Wohnraum zu schaffen und dort möglichst kurzfristig Lösungen herbeizuführen.

Die Wählergemeinschaft bezog sich damit auf eine Sitzung des Hauptausschusses, in der Bauamtsleiter Jörg Schlindwein berichtet hatte, dass es in dieser Siedlung rund um den Sportplatz fünf Grundstücke gebe, die für geförderten Wohnraum geeignet seien. Diese Grundstücke könnten aus der Verlosung herausgenommen und nach städtischen Vorstellungen durch einen Investor bebaut werden, argumentierte die WGH und zog damit – aus ganz anderem Grunde – den Zorn der Christdemokraten auf sich.

Birgitt Encke brachte deren „ausdrückliches Missfallen“ auf den Punkt: Es könne nicht sein, dass in dem WGH-Antrag aus dem nicht-öffentlichen Teil einer Hauptausschusssitzung zitiert werde, zischte die CDU-Politikerin. Das wollte Uwe Schmitz so nicht ganz stehen lassen. Öffentlich sei das Thema schon vorher gewesen, erklärte der Bürgermeister und versprach: „Wir werden das zum Anlass nehmen, um mit Trägern und Genossenschaften zu reden, welche Modelle es gibt.“

Die Ausschussvorsitzende Isabell Thomas, ebenfalls WGH, versuchte dann ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen. „Wir wollen doch nur etwas für den Haushalt anstoßen, damit wir nicht wieder ein Jahr warten.“ Auf wen der WGH-Antrag überhaupt ziele, wollte Britta Rudolph wissen: Auf akute Fälle oder Leistungsbezieher? Auf in Not geratene Menschen, bekam die Gleichstellungsbeauftragte zur Antwort. Und Peter Empen (SPD) forderte, dass die Debatte nicht akademisch werden, „aber schon klar und nachvollziehbar sein muss, worüber wir hier reden. Wir wollen doch alle preisgünstigem Wohnraum. Also lasst uns einfach das Wörtchen ,sozial‘ aus dem WGH-Antrag streichen, und dann gehen alle mit“.

Dem konnten sich tatsächlich sämtliche Ausschussmitglieder anschließen. Nur der Verwaltungschef war nicht rundum zufrieden. Der Begriff „bezahlbar“ sei nicht definiert, gab Schmitz zu bedenken und regte an: „Damit müssen wir uns noch mal eingehend beschäftigen.“ Dessen ungeachtet wurde der Antrag einstimmig angenommen.