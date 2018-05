Tuhuupe luupe : Soweit die Beine tragen

70 Radsportler sind in Bredstedt zu einer Tour durch die drei Frieslande gestartet.

von hn

18. Mai 2018, 17:45 Uhr

„Ich fahre so lange mit, wie ich Sichtkontakt halten kann“, schmunzelte Heinrich Bahnsen, der mit seinen 68 Jahren wohl älteste Teilnehmer am Start zu „Tuhuupe luupe“. Pünktlich um sechs Uhr machten sich heute rund 70 Teilnehmer in Bredstedt auf zur dreitägigen Radtour durch drei Frieslande bis nach Leeuwarden in den Niederlanden. Die erste Etappe endet in Brunsbüttel mit einem Zwischenstopp in Büsum und einer Stippvisite auf Helgoland. Vom Zielort Leeuwarden geht es mit dem Bus zurück nach Nordfriesland.