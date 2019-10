Komödie von Fatih Akin : Soul Kitchen kommt ins Husumhus

Dienstag (8.) ist der einstige Kinofilm von Fatih Akin im Husumhus zu sehen.

Avatar_shz von hn

04. Oktober 2019, 13:46 Uhr

Husum | Vor zehn Jahren lockte der Film die Zuschauer erfolgreich in die Kinos, nun ist Soul Kitchen in Schleswig-Holstein auf der Bühne zu sehen. Am Dienstag, 8. Oktober, und Mittwoch, 23. Oktober, führt das Schleswig-Holsteinische Landestheater das Schauspiel mit Musik ab 20 Uhr im Husumhus auf. Fatih Akins Komödie über Glückssucher in einem modernen, weltoffenen Deutschland mit viel Live-Musik auf der Bühne ist Futter für die Seele, versprechen die Veranstalter.