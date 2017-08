St. Peter-Ording : Sorge vor dem Verkehrschaos

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Für drei Großprojekte in St. Peter-Ording war die Meinung der Bürger an diesem Abend im Olsdorfer Krug gefragt, und etliche nutzten die Gelegenheit auch intensiv, ihre Bedenken und Sorgen vorzutragen. 25 Bürger hatten sich eingefunden. Einige befürchteten vor allen Dingen eine Verschärfung der Probleme im Straßenverkehr im Badeort.

In der Versammlung ging es um die nötigen Änderungen des Flächennutzungsplans der Gemeinde für das geplante Nahversorgungszentrum in Ording, das Familienzentrum an der Strandpromenade und die Ferienwohnungen auf dem Grundstück des Landhaus Richardsen in Ording. Im Rahmen der vorgeschriebenen frühzeitigen Beteiligung ist die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke zu unterrichten, die Bürger können sich dann dazu äußern. Details kamen allerdings nur auf Nachfrage zur Sprache, denn diese werden in den Bebauungsplänen festgeschrieben, auch da haben die Bürger dann zwei Mal die Möglichkeit, ihre Ideen und Anregungen loszuwerden.

Vor allen Dingen das Nahversorgungszentrum mit einem Edeka- und einem Aldi-Markt mit jeweils 1500 und 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche rief Kritiker auf den Plan. Sie fürchten, dass die Verkehranbindung eine zu große Belastung für den Ortsteil bedeuten könnte. Die beiden Märkte sollen auf einer Wiese neben der Tankstelle in Ording direkt an der B 202 entstehen. Das Projekt war bereits in den Gemeindegremien kritisch diskutiert worden (wir berichteten). Verkehrs- und Wirtschaftsgutachten liegen vor. Ein Lärmschutzgutachten folgt noch im Laufe des Verfahrens.

Ein Einwohner fürchtete, dass – genau wie bei den beiden Hotels am Ordinger Deich – die Verkehrs- und Parkplatzsituation nicht geregelt sein und ein vergleichbares Chaos entstehen werde. Planer Sven Methner aus Meldorf beruhigte, an einer angemessenen Lösung werde von Gemeinde, Planungs- und Verkehrsbehörden gearbeitet. Es seien zwei Kreisverkehre, einmal für die Zufahrt und einmal an der nahegelegenen Kreuzung, im Gespräch. Letztlich habe aber der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) darüber zu entscheiden, da es sich um eine Bundesstraße handele. Ein anderer Bürger fürchtete die totale Überlastung der Eiderstedter Straße zwischen Ording und Dorf und schlug eine weitere Verbindungsstraße vor. Die werde es nicht geben, sagte Methner. Zudem wurde befürchtet, dass zusätzliche Kunden und damit Autofahrer aus Eiderstedt angelockt werden könnten. Ferner müsse die Finanzierung durch die Vorhabenträger sichergestellt sein, forderte ein Bürger. Methner ging davon aus, dass bereits im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden könnte. Positiv äußerte sich nur ein Ordinger zu dem Vorhaben. Denn dann müsse er nicht mehr von Ording in das Gewerbegebiet in der Bövergeest zum Einkaufen. Er geht von einer Entlastung und Dezentralisierung bei zwei Versorgungs-Standorten aus.

Auch beim geplanten Familienzentrum an der Strandpromenade stand die Verkehrsanbindung im Mittelpunkt der Diskussion. Es soll auf dem jetzigen Skaterplatz entstehen. Eine Straße direkt dorthin gibt es nicht, nur Fußwege, der nächste Parkplatz ist klein, meistens voll und liegt einige Gehminuten entfernt neben der Reha-Klinik in der Fritz-Wischer-Straße. Und auch der einige hundert Meter entfernte Marktplatz schien den meisten keine Alternative. Nach einem solchen Fußweg bräuchte man für die Kinder einen Schlafplatz, aber keinen Spielplatz an der Strandpromenade. Ein anderer Bürger regte an, die Strandpromenade bis zum Marktplatz durchzubauen. Das sei vorgesehen, sagte Gemeindevertreter Hans Halket Kraus, allerdings nicht in diesem Schritt, schließlich koste das alles Geld. Grundsätzlich wurde das Familienzentrum mit Spiel- und Tobemöglichkeiten für die Kinder und mit einer kleinen Gastronomie begrüßt.

Beim dritten Projekt, dem Bau von Ferienwohnungen auf dem Gelände des Landhauses Richardsen an der B 202 in Ording, ging es dagegen nicht um die Verkehrsanbindung, sondern um die Nutzung und Eingrünung. Ein Bürger wünschte sich, dass die hohen Bäume stehen bleiben sollen. Auf Nachfrage nannte Planer Helmut Reggentin einige Details. Es sollen sechs Doppelhäuser und eine Betreiberwohnung auf der 1,36 Hektar großen Fläche entstehen. Derzeit gibt es dort 24 Wohnungen, errichtet 1980. Ein Bürger kritisierte, dass wieder Ferienwohnungen geschaffen werden. Sven Jacobsen vom Amt Eiderstedt erklärte, dass es nur um eine Nachnutzung des bebauten Areals gehe.

Der Bauausschuss wird nun über die Anmerkungen beraten. Im nächsten Schritt wird er den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss fassen. Dann wird der geänderte F-Plan für vier Wochen öffentlich ausgelegt. Für Bürger noch einmal die Möglichkeit, sich dazu zu äußern.

von Ilse Buchwald

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:00 Uhr