Tönning : Sorge um Tönnings Innenstadt

Ein Problem, das nicht nur die Tönninger mit ihrer Innenstadt haben, sprach Carl-Rüdiger Westensee, Vorsitzender des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe (HGV) Tönning in jüngster Sitzung der Mitglieder des Verkehrs- und Wirtschaftsausschusses der Stadt an. „Ich mache mir große Sorgen um die derzeit 16 Leerstände in der Innenstadt. Für eine 5000 Einwohner starke Stadt ist das viel“, sagte er einleitend. Betrachte er gerade aktuell die Neustraße, so werde zum Jahresende die Drogerie schließen.

Im von Bürgern und Interessensvertretern entwickelten „Leitbild für Tönning 2030“ stehe schwarz auf weiß, dass die malerische Stadt ein Touristenziel, weithin bekannt für seinen historischen Hafen mit einigen schönen alten Gebäuden in der Innenstadt, sei. „Es fehlt aber die Vielfalt von individuellen, spezialisierten Geschäften im Stadtkern, die die Stadt nicht nur für Gäste, sondern auch Bewohner attraktiv und lebenswert macht. Ich sehe dringenden Handlungsbedarf, das bestehende Angebot zu erhalten und zu erweitern“, betonte Westensee weiter.

Die Ansiedlung von interessanten, qualitativ hochwertigen Läden in der Innenstadt müsse gefördert werden. Das sei auch schon im Leitbild angesprochen worden. Vor allem in Sachen Einzelhandel müsse etwas passieren. Besondere Angebote würden möglicherweise auch sogar zu einem Alleinstellungsmerkmal führen. Was beispielsweise immer wieder gewünscht werde, sei ein Café oder ein Bioladen. Die HGV-Mitglieder haben sich vorgenommen, stärker noch als bisher als Katalysator zwischen Interessenten und Eigentümern der Immobilien zu fungieren. Zudem wird an einem Konzept für eine gemeinsame Marketingstrategie unter dem Stichwort „Historische Handelsstadt Tönning“ gearbeitet.

„Der HGV sieht sich als Ansprechpartner und Koordinator im Einklang auch mit Politik und Verwaltung“, so der HGV-Chef. Eventuell müsse auch professionelle Hilfe her. Oft höre er von Interessenten die Frage, ob sich der Start in Tönning lohne. Das müsse natürlich jeder für sich beantworten. „Am Beispiel des Wollkontors kann man ja auch zwei Zweige in einem Geschäft unterbringen. So beschäftigt sich die Inhaberin zusätzlich mit dem Internethandel.“ HGV-Mitglieder würden im Zweifel auch Mentoring mit Fachleuten anbieten. „Auf unsere Homepage werden wir einen Flyer stellen, mit dem potentielle Geschäftsgründer angesprochen werden“, so Westensee.

Da der HGV kein eingetragener Verein ist, wird auch über die Gründung eines „Fördervereins Historische Handelsstadt Tönning“, so der Arbeitstitel, nachgedacht. Der könne, so Westensee, dann auch konkrete Maßnahmen finanziell unterstützen. „Ich denke an gezielte Anschubförderung von Pilotprojekten oder Anmietung eines Ladens, in dem Geschäftsideen für eine begrenzte Zeit ausgetestet werden können.“ Hätten sie Erfolg, könnte der Betreiber den Mietvertrag fortsetzen. Weitere Ziele des Vereins würden derzeit diskutiert und die rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet. „Wir dürfen nicht zu viel jammern, sondern müssen an der Fortentwicklung arbeiten. Tönning hat Charisma und das muss so bleiben“, betonte Carl-RüdigerWestensee.

„Ich danke Ihnen für Ihr Engagement“, antwortete Bürgermeisterin Dorothe Klömmer. „Ich bin bei Ihnen, und wir werden Sie unterstützen. Doch haben Sie Geduld. Wir haben das Stadtebauförderungsprogramm angestoßen und warten auf einen positiven Förderbescheid. In diesem Rahmen wird genau die Problematik aufgearbeitet, die Sie dargestellt haben.“ In dem Zusammenhang müsse ein Gutachten erstellt werden, das die Defizite aufgrund des Leitbildes aufzeigt. Das Programm würde über 15 Jahre laufen und stelle eine 66-prozentige Förderung in Aussicht. Im Übrigen sei Bürgerbeteiligung erforderlich. Klömmer: „Ich habe auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft schon mit im Boot und ich rege eine intensive Zusammenarbeit an.“

Einen Arbeitskreis, so Westensee, gebe es schon. Er regte an, ihn durch Vertreter aus Verwaltung und Politik zu erweitern. Das fand einmütig Zustimmung. Die Bürgermeisterin kündigte an, noch einmal eine Rundmail an alle Fraktionsvorsitzenden und Stadtvertreter mit der Bitte zu schicken, sich bei Interesse an einer Mitarbeit zu melden.