Solarpark: Noch Diskussionsbedarf

Laut Bürgermeister Peter Reinhold Petersen gibt es derzeit keine Grundsatzentscheidung oder gar in Frage kommende Flächen

13. Januar 2021, 09:17 Uhr

Bordelum | In jüngster Sitzung der Bordelumer Gemeindevertreter fragte Bürger Oluf Clausen nach dem aktuellen Sachstand des geplanten Solarparks in den Ortsteilen Bordelum und Dörpum. Wie berichtet, so hatte Hans Christian Andresen in jüngster Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Gelegenheit, sein Konzept für die von ihm geplanten Projekte vorzustellen. Insbesondere interessierte Clausen sich dafür, welche Flächen voraussichtlich in Frage kämen.

Bürgermeister Peter Reinhold Petersen informierte dazu: „Es war eine reine Informationsveranstaltung. Zu den Flächen kann ich noch nichts sagen. Außerdem befasst sich eine Arbeitsgruppe mit der Thematik. Ganz grundsätzlich ist noch keine Entscheidung gefallen, weil sich die Mitglieder schwer damit tun.“

Auch die Frage von Einwohner Eckhard Röschmann nach dem Sachstand der Radwegplanung zwischen Bordelum und Bredstedt (Gritshefer) konnte der Gemeinde-Chef nicht abschließend beantworten. Eine Planung liege vor, allerdings hätten einige Anlieger bei der Vorstellung in einer stattgefundenen Einwohnerversammlung Veto eingelegt. Es werde mit ihnen verhandelt.

Weiteres Thema: die Anpassung zur Finanzierungsvereinbarung im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaG) zwischen der Kommune und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bordelum als Träger. Sie wurde einstimmig beschlossen. Generell sei es so, dass durch die Förderung des Landes künftig ein Mindeststandard gewährleistet sein müsse, was in der Bordelumer Einrichtung schon lange vorbildlich laufe, hatte Finanzausschuss-Vorsitzende Susanne Bahnsen zuvor erläutert. Die Wohnortgemeinden müssen für jedes in der Kommune wohnhafte Kind – je nach Alter und Betreuungsdauer – einen Wohngemeinde-Anteil zahlen. Zusammen mit der Förderung des Landes erhalten die Standortgemeinden dann den Zuschuss.

Qualitäten über das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) hinaus sind von den Gemeinden zu finanzieren und in der Anlage zur Vereinbarung detailliert festgehalten. Dazu zählen die Erhöhung der Verfügungszeit von 7,8 auf acht Stunden, die Kosten für das Mittagessen, das sich an dem Selbstkostenpreis für die bestellten Essen orientiert, sowie die Ausgaben für weiteres nicht pädagogisches Personal. Dazu gehören beispielsweise Raumpflegerinnen mit zehn Stunden pro Woche in der Einrichtung Dörpum und 15 Stunden in Bordelum, Küchenhilfen mit 15 Stunden pro Woche oder eine Bürohilfskraft mit 15 Stunden in der Woche.

Ob und wann eine Anpassung an die Deckelung der Elternbeiträge erfolgen soll, solle amtsweit abgewartet werden. „Die Tendenz in den anderen Gemeinden ist so, dass erstmal gestartet und abgewartet werden soll. Ein weiteres Ziel ist es, die Elternbeiträge im Amtsgebiet anzugleichen“, ergänzte Bürgermeister Petersen. Es werde eine vierteljährliche Rückmeldung vom Kindergartenträger erfolgen, wie es um die Kinderzahlen steht.

Auch die Neufassung der Hundesteuersatzung, die für 20 Jahre gilt und Ende 2020 ablief, segnete das Gremium einstimmig ab. Redaktionell musste sie durch Änderungen der Rechtsprechung teilweise angepasst werden. Die Steuersätze sollen nicht angetastet werden, sie bleiben in der Kommune für den ersten, zweiten und dritten Hund mit jeweils 60 Euro jährlich bestehen.