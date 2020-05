Corona-Krise in Nordfriesland : So starten Nordfrieslands Schulen ab Montag durch

Gesundheitsamt und Schulrätin geben Hinweise für Sicherheit und Hygiene für den "kleinen Schulstart".

01. Mai 2020, 16:49 Uhr

Nordfriesland | Am Mittwoch, 6. Mai, geht die Schule wieder los – aber nur für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschulen und der sechsten Klassen an den Gymnasien. Wer im nächsten Jahr seinen Abschluss macht, wird zwar nicht zum Unterricht, aber zu Beratungsstunden eingeladen.

Von einer Rückkehr zum gewohnten Schulalltag kann auch für die 4. und 6. Klassen noch keine Rede sein. „Das oberste Ziel bleibt es, die Gesundheit der Kinder und ihrer Familien nicht zu gefährden“, betont Dr. Heike Dorothea Hill vom Gesundheitsamt des Kreises NF.

Deshalb müssen die Kinder in der Schule alle Hygieneregeln einhalten: regelmäßiges Händewaschen, nur in den Ellenbogen husten und niesen sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Kindern. „Das erleichtern wir durch eine Teilung der Klassen: Aus einer Klasse werden mehrere Lerngruppen“, erklärte Schulrätin Britta Lenz. Sind weniger Kinder im Raum, können sie weiter auseinander sitzen.

So läuft es im Bus ab

Das gleiche Prinzip gilt bei der Schülerbeförderung im Bus: Fast alle Linien fahren genauso wie an normalen Schultagen. Weil aber deutlich weniger Kinder an den Haltestellen stehen werden, soll jedes eine Sitzbank für sich allein bekommen. Da im Bus Masken getragen werden müssen, stehen die Eltern in der Pflicht, den Kleinen einen Mund-Nasen-Schutz mitzugeben. Gemeint sind keine FFP2-Masken aus dem Arbeitsschutz, sondern mehrlagige OP-Masken für den einmaligen Gebrauch oder waschbaren Stoffmasken, die beim Einkaufen eingesetzt werden.

„Wichtig ist, dass die Kinder nicht wild miteinander toben, sondern im Bus und auch schon beim Warten an der Haltestelle Abstand halten“, so Hill und Lenz. Sie appellieren an alle Eltern, dies zu unterstützen: „Die Mütter und Väter kennen sich ja untereinander und könnten sich absprechen. Es wäre in der Pandemie eine große Hilfe, wenn sie an den Haltestellen abwechselnd für die Einhaltung der Mindestabstände sorgen.“

Die gleiche Aufgabe übernehmen die Lehrkräfte der Schulen in den Pausen: Sie haben darauf zu achten, dass die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachkommen können, ohne sich näher als 1,5 Meter zu kommen. „Das ist eine beachtliche Herausforderung“, weiß Lenz. Bei den älteren Schülern, die Klausuren geschrieben haben, hat es funktioniert: „Sie haben sich sehr diszipliniert verhalten.“

„Bei Einhaltung der Regeln ist das Busfahren für die Kinder gesundheitlich unbedenklich. Fahrgemeinschaften von Kindern aus zwei bis drei Familien in einem Privatwagen würden zu größerer Nähe führen. Davon kann ich aus medizinischer Sicht nur dringend abraten“, unterstreicht Amtsärztin Heike Hill. Auch das „Eltern-Taxi“ sei keine gute Alternative zum Bus: Ein hohes Aufkommen gestresster Eltern, die mit dem Pkw direkt vors Schultor fahren und flott wieder starten, gefährde die Kinder mehr als eine Busfahrt und ein kurzer Fußweg.

Gesundheitszustand wird abgefragt

Zu Beginn der ersten Stunde werden die Lehrkräfte nicht nur die Anwesenheit kontrollieren, sondern auch den Gesundheitszustand der Kinder abfragen. Auf keinen Fall darf ein Kind mit akuten Erkältungsbeschwerden wie Fieber oder Husten in die Schule geschickt werden. Hier sollten die Eltern das Kind zuhause betreuen und den Hausarzt einschalten. Wird ein Kind während des Unterrichts in der Schule krank, muss es sofort nach Hause gebracht oder anderweitig betreut werden, um eine Ansteckung anderer zu verhindern.

Nachdem das Land Regularien festgelegt hat, sind nun die Schulen am Zuge: Sie werden den Eltern ihrer Schüler am Montag und Dienstag mitteilen, wie die Schulpläne der nächsten Zeit aussehen. Jedes Kind der vierten bzw. sechsten Klasse wird einen bis zwei Tage pro Woche in der Schule sein. An den übrigen Tagen gibt es Lernangebote für zu Hause.

Werden die Kinder die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten? Bleiben die Neu-Infektionen auf niedrigen Niveau? Von den Antworten auf diese Fragen hängt es ab, wann auch die Schüler der übrigen Klassenstufen zumindest tageweise wieder in die Schulen kommen dürfen. „Wann wir die nächste Stufe starten können, hängt dabei immer vom Infektionsgeschehen ab“, erklärt Lenz.

„Die Lehrkräfte warten schon darauf: Auch für sie waren die letzten Wochen eine harte Zeit. Sie mussten oft improvisieren und haben für viele Probleme maßgeschneiderte Lösungen gefunden“, lobt die Schulrätin. Die Durststrecke sei noch nicht vorüber: „Die endet wohl erst, wenn es einen Impfstoff gibt. Doch bis dahin werden wir versuchen, uns dem normalen Schulalltag so weit wie möglich anzunähern.“

