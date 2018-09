Joldelund : „So spielt man den Blues“

Begeisterte Blues- und Rockfreunde feierten drei Tage lang in Joldelund mit ihren Stars.

von Udo Rahn

24. September 2018, 17:31 Uhr

„Ein gutes Gefühl hier zu sein“, rief die französische Top-Gitarristin Laura Cox dem Publikum zu. Der fulminante Opener „Hard Shot Blues“ aus eigener Feder, den die in Paris beheimatete Musikerin mit ihren Bandmitgliedern zelebrierte, hatte gezündet. Die Zuhörer waren von Beginn an bei ihr. Schon nach wenigen Minuten hatte sie es mit ihrer Truppe geschafft, die Stimmung auf ein hohes Level zu treiben, und das sollte sich während der Abend- und Morgenstunden noch um ein vielfaches steigern, denn weitere Höhepunkte folgten.

Zum Mekka der Blues- und Rockfreunde wurde erneut das 750-Seelen-Dorf Joldelund. Gitarristen und Musiker aus aller Welt gaben sich auf der Bühne der Event-Scheune „Gerd’s Juke Joint“ beim „Guitar Heroes Festivals“ an drei Tagen die Ehre. Dafür hatte Bio-Bäcker Gerd Lorenzen sich wieder ins Zeug gelegt. Ihm war es gelungen, an zwei Abenden je drei hochkarätige Bands zu verpflichten und am Sonntag beim Blues-Brunch mit dem US-Gitarristen Ryan McGarvey mit einem Akkustik-Konzert noch einen draufzusetzen. Auch die Nachwuchsbands am Sonnabendnachmittag begeisterten und stimmten auf einen großartigen Abend ein. Mit dabei waren The two Guitars, Leeroy und Pentaphonics. Der Lohn des Organisators am Ende: begeisterte Besucher und Vollblutmusiker.

Zurück zur Einheizerin des Auftaktabends: Die sympathische Frontfrau Cox ließ Jimi Hendrix mit „Foxy Lady“ aufleben oder interpretierte „Jumping Jack Flash“ von den Rolling Stones in eigener Manier. Die Musiker spielten mit Überzeugung und Spaß.

Julian Sas und Band aus den Niederlanden folgte mit ungeheurer Dynamik, Kraft und Ausstrahlung. Für Blues-Fan Manfred Helm aus Schleswig war nach den ersten eigenen Stücken mit sehr viel Raum für Improvisationen klar: „So spielt man den Blues.“ Dass Sas’ Vorbild Gitarrengott Rory Gallagher ist, war gegenwärtig. Eindrucksvoll gelang das Freddie King-Cover „Going Down“ mit launig integriertem „E-Gitarren-Hammond-Orgel-Duell“ zwischen Sas und dem Tasten-Virtuosen Roland Bakker. Der wiederum kam nicht mit elektronischem Gerät daher, sondern mit einer echten Hammond-Orgel und Original-Leslie-Box.

Der dritte Meister des Abends, Eric Steckel aus den USA, wurde von keinem geringeren als John Mayall 2003 entdeckt. Er ließ seine Gitarre bei vorwiegend eigenen Songs kreischen, zittern und toben. Die Achterbahnfahrt ging von weichen, dynamischen Blues-Balladen bis hin zu harten Rock-Hymnen. „Was für ein abwechslungsreiches Musikprogramm und Stars zum Anfassen“, staunte die Flensburgerin Bianca Hansen, die zum ersten Mal dabei war.

Auch der zweite Abend führte von einem Highlight zum nächsten. Mit einer zuweilen an Joe Cocker erinnernden Stimme und Bluesrock kam Sean Webster (England) mit seiner Band daher. Der amerikanische Blues- und Bluesrock-Gitarrist, Sänger und Komponist Ryan McGarvey (USA) zog alle Register seines Könnens. Alles was die Technik hergab, entlockte der Gewinner der European Blues Award in der Kategorie bester Gitarrist den Instrumenten. Entfesselt oder gefühlvoll bildete er mit Barend Courbois am Bass und Ollie Hardling an den Drums eine Einheit. Rasant eilten sie durch ihren Zwei-Stunden-Gig, der mit dem zwanzig Minuten andauernden Paradestück „Mystic Dreams“ endete.

Die Band Snakewater aus England mit dem Solo-Gitarristen Bobby Grant gab am Ende auch entsprechend laut noch einmal richtig was auf die Ohren. Blues mit klassischem Rock und Soul erinnerten an die eindeutigen Vorbilder Led Zeppelin, Gary Moore, Peter Green oder Bad Company. „Was für ein Super-Wochenende“, freute sich der begeisterte Organisator Lorenzen.