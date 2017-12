Wetterbilanz 2017 : So nass war 2017 vor unserer Haustür

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Lars Rohwer

erstellt am 20.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Ein regnerisches Jahr war 2017 sicher, das haben am schlimmsten wahrscheinlich die Landwirte der Region zu spüren bekommen. Gefühlt war dieses Jahr nass, sehr nass. Aber wie sieht’s beim Blick auf die trockenen Zahlen aus? Für die Husumer Nachrichten hat Meteorologe Lars Rohwer die Werte verschiedener Wetterstationen in der Umgebung unter die Lupe genommen.

Häufig müssen Meteorologen gefühlte Wettererscheinungen nach einem Blick auf Messwerte und Statistik wieder verwerfen, in diesem Fall täuscht das Gefühl jedoch nicht. Im Schnitt fallen jedes Jahr auf jeden Quadratmeter der Region gut 800 Liter Regen – in Richtung Nordsee etwas weniger, im Binnenland etwas mehr. In diesem Jahr liegt der Mittelwert bei 1065 Liter Regen pro Quadratmeter.

Mit 1150 Liter pro Quadratmeter den meisten Niederschlag hat der Messtopf des Deutschen Wetterdienstes in Joldelund registriert. Das sind 1150 Literflaschen Wasser, die über jedem Quadratmeter entleert wurden - mehr als drei pro Tag.

Im benachbarten Schleswig liegt der Wert mit 1142 Liter Regen pro Quadratmeter nur geringfügig darunter. Das die meisten Niederschläge in Richtung Osten auftreten, ist natürlich kein Zufall. Einerseits gibt es hier, nach Nordsee und plattem Land, die ersten kleinen Hügel, die etwas mehr Regen aus den Wolken quetschen, zudem verstärken sich kräftige Schauer und Gewitter über dem meist wärmeren Land.

Aber auch etwas weiter westlich liegen die Niederschläge mit 1107 Liter in Hattstedt, 1030 Liter in Garding und 1021 Liter in Bordelum deutlich über dem Schnitt. Lediglich Sankt Peter-Ording fällt mit 937 Liter Regen pro Quadratmeter etwas ab. In Joldelund (die dortige Station misst seit 1931), Bordelum (seit 1951) und Hattstedt (seit 2005) wurden neue Allzeit-Rekorde aufgestellt. Hier hat es – seit Messbeginn – vorher noch nie so viel geregnet.

Der Blick in die Statistik zeigt außerdem, dass die Jahre mit großen Niederschlagsmengen in den letzten zehn bis 30 Jahren zugenommen haben. Das verwundert in Zeiten des Klimawandels beziehungsweise der Klimaerwärmung allerdings nicht wirklich, kann eine wärmere Atmosphäre doch mehr Wasser aufnehmen und über uns abregnen lassen. Eine einfache Regel kann man daraus aber nicht ableiten, das Jahr 2016 war sogar zu trocken.