Nationalpark-Zentrum in Tönning : So geht Naturschutz: Multimar als Vorbild

Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum ist Teil des deutschlandweiten Projekts „BildungKlima-plus“, das im Rahmen der Nationalen Klimaschutz-Initiative vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert wird. Ziel des zweijährigen Vorhabens ist es, die Anzahl der Bildungseinheiten zum Klimaschutz bundesweit zu erhöhen. In einem Wettbewerb wurden 16 außerschulische Bildungszentren – je eines pro Bundesland – gesucht, die sich zu „Bildungszentren Klimaschutz“ weiterentwickeln möchten. Die Bandbreite der ausgewählten Zentren reicht vom Klimahaus in Bremerhaven über das Gut Karlshöhe in Hamburg und das Naturerbe-Zentrum Rügen bis hin zur Evangelischen Landjugendakademie in Rheinland-Pfalz.

Die 16 Einrichtungen tauschen sich bis Ende 2018 intensiv über ihre Aktivitäten zur Klima-Bildung aus und entwickeln sie gemeinsam weiter. Dabei werden sie fachlich und finanziell unterstützt, zum Beispiel auf dem Weg zur klimaneutralen Einrichtung sowie bei der Umsetzung von Projekten, die den Ausstoß von Treibhausgasen vermindern und Ressourcen schonen. Die Häuser dienen zudem als Impulsgeber und Vorbild für andere Bildungszentren, vor allem in den eigenen Regionen und Dachverbänden. So sollen etwa durch Fortbildungen Anregungen für die Bildungsarbeit zum Thema Klimaschutz und nachhaltige Nutzung von Ressourcen gegeben werden. Das Tönninger Multimar wird diese Funktion in Schleswig-Holstein übernehmen.

Projekt-Initiator ist das NaturGut Ophoven in Leverkusen. Hans-Martin Kochanek, Leiter des seit mehr als 30 Jahren aktiven Umweltbildungszentrums: „Es gingen mehr als 50 sehr gute Bewerbungen aus ganz Deutschland ein. Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum hat die Jury besonders überzeugt, denn es zeichnet sich schon jetzt durch viele Aktivitäten zur Klimabildung aus.“ Man wolle in dem Netzwerk einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland und damit zum globalen Klimaschutz leisten, so Multimar-Leiter Gerd Meurs-Scher: „Im Bundesland Schleswig-Holstein wollen wir uns dafür stark machen, dass mehr Bildung für Klimaschutz in den außerschulischen Bildungszentren geleistet wird.“

von hn

erstellt am 26.Mai.2017 | 10:00 Uhr